Wendy Guevara reapareció en el programa de Adela Micha para hablar no solo del delito del que fue víctima, ante la filtración de su video íntimo, sino también para revelar detalles inéditos de su relación con Marlon Colmenarez, mismo con el que se distanció a raíz de una serie de diferencias.

Wendy Guevara expone por primera vez detalles de su relación con Marlon Colmenarez

Durante una entrevista para Adela Micha y ante las complicaciones que ha enfrentado en las últimas semanas, Wendy Guevara rompió el silencio al compartir detalles de su relación con Marlon Colmenarez, aclarando la problemática que surgió por una camioneta que le regaló.

“He perdido amistades, bueno no tantas, pero unas varias, pero a veces damos el amor, Adela, y la ayuda a personas equivocadas. Ya sabes con un chavo que era muy amigo mío, pasó lo de él, yo estaba en algo con una camioneta con él, que ojo yo no estaba peleando la camioneta, a mí me hablaron de una agencia donde yo le regalé una camioneta, él había dicho que se la había comprado, que con el sudor de su frente, después cuando ya pasó esta situación de la camioneta, él dijo ya después que yo se la regalé”, señaló la influencer.

Al respecto del final de su relación amistosa, la ganadora de la primera temporada de LCDLFM explicó que Marlon comenzó a expresarse mal de ella a pesar de todo el apoyo que le brindó a lo largo de su vínculo.

“Pasa eso, yo perdí la amistad con él, pero después la persona se agarró hablando de mí, que yo era una sin talento y yo dije: te mantuve cuatro años cab***, a ti y a tu familia, porque hasta mandaba yo dinero a su familia, entonces yo dije: qué pin**** ganas de la gente que le das la mano y te muerde la pata y el c*** y todo, porque dije ni siquiera un poquito de agradecimiento”, comentó.

En este sentido, Wendy aseguró que por cuatro años cubrió todos los gastos de Marlon Colmenarez, además de mantener a su familia como parte del cariño que sentía.

“Lo mantuve cuatro años, yo era la que ponía todo, decoración de su casa, muebles de su casa, todo yo, porque yo quise, nadie me obligó, por cariño, por amor que le tenía a la persona, pero ya después de que salió a hablar así de mí, yo dije este hijo de p*** jamás me tuvo un cariño”, puntualizó.