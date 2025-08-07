Wapa TV presenta el especial “Pulso por la Corona” a una semana de Miss Universe Puerto Rico 2025

A una semana de la final del certamen Miss Universe Puerto Rico 2025, el canal WAPA Televisión presentará la noche del jueves, 7 de agosto de 2025, el especial “Pulso por la Corona”.

El programa, que será presentado por la periodista y exreina de belleza, Mónika Candelaria, se transmitirá a las 10:00 de la noche.

El mismo se verá en Estados Unidos a través de WAPA América.

“Pulso por la Corona” contará con entrevistas a las 23 aspirantes a la corona que ostenta Jennifer Colón Alvarado, Miss Universe Puerto Rico 2024.

La preliminar de MUPR 2025 se transmitirá este fin de semana por Wapa TV.

¿Cuándo se celebrarán las competencias importantes de Miss Universe Puerto Rico 2025?

La preliminar de MUPR se celebrará el domingo, 10 de agosto de 2025 y la final, donde se coronará a la beldad boricua para Miss Universo 2025, se realizará el jueves, 14 de agosto, a las 8:00 de la noche.

Las 23 candidatas del certamen Miss Universe Puerto Rico 2025 se midieron la noche del miércoles, 16 de julio de 2025, en la competencia Total Look, realizada en el Hotel San Juan.

Durante la pasarela, las beldades fueron evaluadas por “su dominio del maquillaje, estilismo, peinado y pasarela, integrando todos los elementos en un look coherente y auténtico“.

La ganadora de la competencia fue la delegada de Dorado; Zashely Alicea, el segundo lugar fue para Natalia Andrea Gómez Rivera; Miss Coamo, y el tercer lugar recayó en Miss Canóvanas; Aneichka Maldonado.

Por su parte, el Top 7 estuvo compuesto por: Miss Fajardo (María Fernanda Amador), Miss Jayuya (Samarys Barbot Arroyo), Miss Ponce (Marisabel Rivera Negrón) y Miss Vieques (Isys Arimar Santos Crespo).

