Orquesta Sinfónica de Puerto Rico presentará concierto de cierre de verano junto a Ballets de San Juan

La Orquesta Sinfónica de Puerto Rico (OSPR) anunció que su concierto de cierre de verano, titulado Clásicos en movimiento, se llevará a cabo el viernes, 15 de agosto de 2025, a las 6:00 p.m. y el sábado, 16 de agosto, a las 3:00 p.m. y 6:00 p.m. en la Sala Sinfónica Pablo Casals del Centro de Bellas Artes de Santurce (CBA). Bajo la batuta del director asociado de la OSPR, Rafael Enrique Irizarry, el concierto contará con la colaboración especial de Ballets de San Juan bajo la dirección artística de Adolfo de la Toba.

“Desde la Corporación de Artes Musicales nos llena de orgullo presentar iniciativas como esta a través de nuestra Orquesta Sinfónica de Puerto Rico. Estas propuestas no solo amplían el alcance de nuestras expresiones culturales, sino que también nutren la sensibilidad artística de nuevas generaciones. Esta tercera edición del concierto de cierre de verano, realizada en colaboración con Ballets de San Juan, demuestra lo que se puede lograr cuando dos instituciones artísticas de excelencia se unen con un propósito común: acercar el arte al pueblo. Clásicos en movimiento es una celebración del talento, del esfuerzo colectivo y de la huella transformadora que dejan las artes en quienes se permiten vivirlas”, expresó Melissa Santana, directora ejecutiva de la Corporación de Artes Musicales.

Este concierto, que se realiza por tercer año consecutivo, responde al compromiso fundamental de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico y Ballets de San Juan de democratizar el acceso al arte y llevar experiencias culturales enriquecedoras a toda la familia puertorriqueña. Reconociendo la importancia de cultivar una nueva generación de amantes del ballet y la música clásica, esta colaboración busca romper barreras tradicionales y presentar el arte escénico de manera accesible y emocionante para públicos de todas las edades.

Por su parte, el director artístico de Ballets de San Juan, Adolfo de la Toba, dijo que “esta colaboración representa la materialización de un sueño artístico que hemos cultivado durante años. La sinergia entre nuestros bailarines y los músicos de la Orquesta Sinfónica crea una magia escénica que es imposible de replicar. Cada nota musical se convierte en movimiento, cada gesto dancístico encuentra su eco en la orquesta. Estamos creando no solo un espectáculo, sino una experiencia transformadora que quedará grabada en el corazón del público puertorriqueño y visitante.”

El repertorio incluirá Felices Días de Juan Morel Campos, Sinfonía No. 1, Mvto. II “Allegro” de Dmitri Shostakovich, y Gayane (Adagio) de Aram Khatchaturian. También se interpretarán Sinfonía No. 4, Mvto. II “Andantino in modo di canzona” de Pyotr Ilyich Tchaikovsky, Sinfonía No. 1 “Clásica”, Mvtos. I “Allegro” y II “Larghetto” de Sergei Prokofiev, y Rodeo, III. Saturday Night Waltz de Aaron Copland. Completan el programa Colors of the Wind de Alan Menken y L’Oiseau de Feu (Berceuse y Finale) de Igor Stravinsky.

Los boletos para el concierto de cierre de verano Clásicos en movimiento están disponibles a través de Ticketcenter. Aunque el concierto es gratuito, las personas deberán cubrir únicamente los cargos por servicios de boletería.