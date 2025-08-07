“Merlina”: el oscuro regreso en su esperada temporada 2

Merlina abre su mundo a Publimetro previo al estreno de la segunda temporada

La célebre serie Merlina (conocida en inglés como Wednesday), protagonizada por Jenna Ortega, regresó a Netflix con su esperada segunda temporada, que se estrenará de forma escalonada en agosto y septiembre de 2025.

Éxito global de la temporada 1

En sus primeros 28 días, la serie alcanzó 1,237 millones de horas vistas, situándose como una de las más exitosas en la historia de Netflix.

Ese récord la hizo alcanzar mil millones de horas vistas en solo tres semanas, uniéndose a títulos como Stranger Things 4 y El juego del calamar.

Se estima que más de 182 millones de hogares disfrutaron la serie, calculando un promedio de 6.8 horas por hogar.

La primera temporada se estrenó internacionalmente el 23 de noviembre de 2022.

A nivel cultural, el baile de Jenna Ortega al ritmo de “Goo Goo Muck”, sumado al uso de la canción “Bloody Mary”, se volvió viral en TikTok con millones de interacciones bajo el hashtag #WednesdayAddams.

Segunda temporada: fechas de estreno y formato

Netflix confirmó que la segunda temporada se divide en dos partes, con cuatro episodios cada una.

Parte 1: se estrena el 6 de agosto de 2025.

Parte 2: llega el 3 de septiembre de 2025.

Trama y ambientación

Ambientada cinco años después de Dominion, Merlina vuelve a la Academia Nunca Más, ahora reconocida casi como una celebridad tras salvar la institución. Se enfrenta a una oscura visión: su amiga Enid parece estar destinada a morir por su propia mano, lo que la impulsa a cambiar el futuro.

La temporada aborda más secretos familiares, nuevas tensiones en amistades y enemigos sobrenaturales, en un tono más oscuro y cargado de terror clásico, inspirado en obras como The Masque of the Red Death.

Ubicaciones y producción

La producción trasladó su rodaje de Rumania a Irlanda, en regiones como Wicklow, Dublín y Offaly. Jenna Ortega elogió el paisaje local, aunque bromeó con que el verde intenso representó un desafío para mantener el tono oscuro de la serie.

La filmación comenzó en mayo de 2024, completando las grabaciones a principios de diciembre del mismo año.

Datos curiosos y contexto

Jenna Ortega tuvo un rol destacado detrás de cámara en guion y tono visual, interviniendo cuando consideró que el guion no tenía sentido y contribuyendo a que se agregaran elementos más oscuros y gore; ahora tiene créditos como productora ejecutiva.

Según Ortega, esta temporada es “más grande, audaz, sangrienta y un poco más oscura”, con cada episodio pensado como una pequeña película independiente.

Jenna Ortega reveló que comenzó la temporada dos atemorizada por retomar su icónico papel, luego de varios años sin interpretar a Merlina, pero que el proceso de vestuario y maquillaje la ayudó a reconectarse con el personaje.

El famoso baile viral y el resurgimiento de “Bloody Mary” como tendencia hicieron de la serie un fenómeno cultural en TikTok, reviviendo canciones clásicas entre adolescentes y generación Z.

Esta nueva temporada llega con altas expectativas: renovar el fenómeno global que se desató en 2022 y elevar aún más el universo gótico y excéntrico de Wednesday.