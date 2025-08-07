Luca Onestini vuelve a vacilarse a Aleska y muestra facturas de todo lo que le pagó

El subcampeón del reality show “La Casa de los Famosos: All Stars” (Telemundo), Luca Onestini, mostró evidencias en sus redes sociales de todo lo que le pagó y regaló a la venezolana Aleska Génesis mientras fueron pareja.

Luego de las declaraciones de Aleska, donde sostuvo que Luca le regaló una rosa y fue ella quien pagó todos los gastos mientras compartieron en Miami, Florida, el italiano subió un video en su cuenta de TikTok desmintiéndola.

Este publicó facturas de hoteles, restaurantes y pagos que hizo desde sus cuentas bancarias.

Aleska fue la quinta eliminada de LCDLF All Stars, mientras, Luca fue el segundo lugar de la competencia de estrategias y convivencia que ganó el dominicano Carlos “Caramelo” Cruz.

¿Qué dijo Luca Onestini sobre las declaraciones de Aleska?

La exhabitante del reality show “La Casa de los Famosos” (Telemundo), Aleska Génesis, respondió a través de un video en vivo en las redes sociales a las declaraciones de su expareja, el italiano Luca Onestini.

Aleska asegura que Chat GPT le comentó sobre Onestini, a quien ella llama “La máscara”, que: “en cada reality usa a las mujeres como estrategia para ganar protagonismo. Es el típico narcisista encantador al principio pero manipulador y controlador detrás de cámaras”.

Estas expresiones se dan luego que Luca, el subcampeón de l temporada All Stars del dicho juego de convivencia, revelara que la venezolana le preguntó a la plataforma de inteligencia artificial si le convenía seguir su noviazgo.

En varias ocasiones, Aleska tildó de “narcisista” al europeo.

El modelo italiano y subcampeón del reality show “La Casa de los Famosos: All Stars” (Telemundo), Luca Onestini, arremetió contra su exnovia Aleska Génesis a través de un video vivo en las redes sociales.

Onestini, quien conoció a la venezolana durante su estancia en el dicho programa de telerrealidad, relató varias situaciones que tuvo que aguantar de su expareja.

Entre ellas, cuando la venezolana le preguntó a Chat GPT si le convenía seguir su noviazgo con el italiano.

“Lo que tuve que aguantar... Ella pidió, preguntó a Chat GPT si le convenía estar conmigo. Dónde coño hemos llegado... Tú vas a preguntar a una inteligencia artificial un consejo sentimental, eso no me lo creo. Yo en shock. ¿Qué he hecho yo para merecerme eso?”, dijo Luca.

La modelo venezolana Aleska Génesis reveló el domingo la verdadera razón de su ruptura con el modelo italiano, Luca Onestini.

Fue durante un en vivo en Instagram que la mujer de 33 años contó el motivo que la llevó a separarse del hombre de 32 años.

“Le dije que yo no sabía nada de él, de su pasado y que yo lo apoyé porque quise. Su respuesta fue: ‘Por lo menos yo tengo un historial limpio y nunca he ido a la cárcel’. Eso fue lo que me hizo regresarme. Una persona que públicamente te dice: ‘No me importa que hayas ido a la cárcel, te apoyo’. Y que sin cámaras te diga: ’Por lo menos yo no fui a la cárcel’. Se siente feo, se siente muy feo que la persona que tanto defendiste, que amas, que eres capaz de todo por esa persona te diga: ‘Por lo menos yo no fui a la cárcel’. Eso a mí me dolió. Esa fue la razón por la que me regresé de Italia”, afirmó Aleska.

“Yo no quería que una relación tan bonita se acabara, pero tampoco voy a permitir que ninguna persona me diga cosas para hacerme daño o darme donde más me duele y menos alguien que he defendido tanto”, añadió.

La exintegrante del reality show “La Casa de Los Famosos” (LCDLF) criticó la entrevista donde el primer finalista de la edición “All-Stars” contó detalles íntimos sobre lo sucedido en Capri (Italia).

“Yo quería ver qué decía. Cuando vi que la gran primicia era decir que estaba soltero y de paso celebrarlo como si fuese una celebración. A mí no me pareció. Desde que llegó a Miami se desconectó, ni un mensaje. Mi último mensaje fue: ‘¿A qué hora llegas?’. Nada. Luego va a Telemundo y celebra que está soltero. Me pareció nefasto que celebrara. ¿Cuál es la celebración? No entiendo la celebración. Acabamos de terminar. Eso no estuvo bien”, comentó Génesis.

Continuó: “Veo que sí desmiente lo del tema de la infidelidad, pero entonces le acepta a Carlos que tuvimos una pequeña discusión en el tren, que él se cambió, que me compró unos pasajes… O sea detalles que por qué. Son cosas muy de la relación. ¿Por qué tenía que contar esos detalles? Literal quedé toro de Pamplona, o sea ¿es en serio?”, señaló.

“Una cosa es venir a trabajar y entiendo el tema de tener que llevársela bien con la gente, otra cosa es ser un payaso de circo, las cosas como son. Y quizás ok, no lo hagas por mí porque ya terminamos, pero y, ¿los Palulu? Lupe, Paulo… Esa gente (refiriéndose a los conductores) habló atrocidades de ellos. ¿Cómo yo le voy a venir a aplaudir y a actuar de esa manera con quienes se han comportado así con mi gente? Yo no lo hago. No es ni siquiera que vino a trabajar, es la ridiculez de prestarse a ese show”.

Finalmente, destacó que Onestini usó el rompimiento para comercializarse.

“Nosotros hubiésemos podido terminar bien. Nosotros no terminamos mal. Todo lo hablamos. Más allá de hacerme ley de hielo, nosotros no estábamos mal. Pudimos haber terminado la relación bien como amigos”, sostuvo.

Luca había dicho en el programa “La mesa caliente” (Telemundo) que la ruptura se debió a que ambos se dieron cuenta de que son “muy diferentes”.