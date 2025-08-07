Liam Nesson estuvo soltero 16 años tras la muerte de Natasha Richardson: ¿cómo murió?

Liam Neeson no solo es uno de los actores más respetados de Hollywood, también es el protagonista de una de las historias de amor más conmovedoras que ha vivido el mundo del espectáculo. Con más de cinco décadas de carrera, filmes emblemáticos como Schindler’s List, Taken y Star Wars, Neeson ha conquistado la pantalla grande con su intensidad interpretativa y su presencia imponente. Sin embargo, su vida personal ha estado marcada por la tragedia: la muerte de su esposa, Natasha Richardson, en 2009, lo dejó devastado y soltero durante 16 años.

Hoy, el actor de 73 años vuelve a acaparar titulares, no solo por su participación en la comedia The Naked Gun, sino por un romance que nadie esperaba: su cercanía con Pamela Anderson, su coprotagonista en la película, ha desatado rumores de una nueva historia de amor que emociona a miles.

El accidente que lo cambió todo: ¿Cómo murió Natasha Richardson?

Natasha Richardson

Neeson y Richardson se conocieron en 1993 mientras protagonizaban la obra de Broadway Anna Christie. La química fue inmediata y, un año después, se casaron. Juntos tuvieron dos hijos, Michéal y Daniel. Durante más de una década, fueron una de las parejas más queridas de la industria del cine, ella destacando en filmes como The Parent Trap y Maid in Manhattan, y él consolidando su estatus como estrella internacional.

Pero en marzo de 2009, la tragedia llegó sin aviso. Natasha, de 45 años, sufrió una caída en una pista para principiantes mientras esquiaban en Mont-Tremblant, Quebec. Al principio, pareció una lesión menor, pero horas después se reveló la gravedad: había sufrido un hematoma epidural. Fue trasladada a un hospital en Nueva York, donde Neeson tomó la dolorosa decisión de desconectarla del soporte vital. “Le dije que la amaba. Que no iba a volver de esto… Que la llevaríamos de regreso a casa y que todos la verían”, confesó conmovido en una entrevista con 60 Minutes.

“El dolor llega de repente”: el duelo de un hombre enamorado

Tras la pérdida de Natasha, Liam Neeson entró en una profunda depresión. Confesó que comenzó a beber en exceso, aunque nunca durante el trabajo. “Era demasiado fácil. Me sentaba en casa, solo… y era mi segunda botella”, reveló a GQ. El dolor lo perseguía en los momentos más inesperados. “Puedes estar bien, caminando por la calle, y de repente te golpea en el pecho. Es brutal”.

En los años siguientes, su prioridad fueron sus hijos y su carrera. Filmó más de 50 películas desde entonces y se refugió en el trabajo como forma de seguir adelante. Si bien tuvo una breve relación en 2010, nunca volvió a mostrarse públicamente con una pareja.

En 2024, incluso llegó a decir que “ya había tenido suficiente con eso del amor”. Pero todo cambió este año.

Pamela Anderson, un nuevo capítulo para dos almas que sanan

Liam Neeson y Pamela Anderson ha sorprendido como la nueva pareja del año

Durante la gira de promoción de The Naked Gun, la química entre Liam Neeson y Pamela Anderson fue evidente. Fotos de ambos riendo, abrazándose, incluso acompañados de sus hijos en la premiere, despertaron sospechas de algo más que una amistad profesional. Según fuentes cercanas citadas por People, “es un romance en sus primeras etapas, sincero, y se nota que están encantados el uno con el otro”.

Pamela, de 58 años, también ha vivido una vida marcada por el dolor y el escándalo. Ha hablado abiertamente sobre los abusos que sufrió, sus matrimonios fallidos y la explotación mediática de su intimidad. Verla hoy junto a Neeson es, para muchos, un acto de reivindicación emocional. Dos personas heridas que se encuentran en un momento de calma.

Una historia que inspira: el amor puede renacer

El público ha reaccionado con emoción al posible romance. En redes, los mensajes de apoyo no han tardado: “Después de todo lo que han pasado, merecen ser felices”, “Es hermoso ver a Liam sonreír de nuevo”, “El amor verdadero nunca muere, pero puede volver a florecer”.

Y es que, aunque Natasha siempre ocupará un lugar sagrado en su vida, Neeson ha demostrado que se puede seguir adelante sin olvidar. Con el corazón lleno de recuerdos y la posibilidad de un nuevo comienzo, el actor irlandés nos recuerda que nunca es tarde para volver a sentir. Porque incluso tras 16 años de luto, la vida -y el amor-encuentran la forma de abrirse paso.