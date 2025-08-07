LCDLF MX 3: Madre de Aarón Mercury explota contra Facundo tras “desearle la muerte” al influencer

El comediante mexicano Facundo se volvió tema de debate en las redes sociales luego de manifestar que el creador de contenido Aarón Mercury “no debería estar en este mundo”.

Mercury no pudo evitar romper en llanto luego de escuchar las fuertes declaraciones en medio del primer cine de la tercera temporada de LCDLF MX 3. De esta manera, la madre del joven intervino y reaccionó a lo ocurrido, destacando que las palabras del comediante fueron “totalmente reprobables”.

En días recientes, dentro de ‘La Casa de los Famosos México’, Facundo reveló que le desagrada que Aarón Mercury mate animales como arañas y escarabajos. Fue así, que mencionó ante las cámaras: “Es gente que no solo no debería estar en esta casa, sino que no debería estar en este mundo”. Este clip fue proyectado en la noche de cine en el reality, por lo que el creador de contenido reaccionó con sorpresa.

A pesar de que en ese momento Aarón Mercury no se mostró vulnerable, más tarde entró al confesionario, donde usuarios de redes sociales aseguraron que rompió en llanto e incluso pidió hablar con su mamá. El internet se dividió en opiniones, no obstante las críticas contra Facundo prevalecieron, ya que una gran cantidad de internautas señaló la envidia que el comediante podría sentir por Aarón Mercury.

Mamá de Aarón Mercury reacciona a lo dicho por Facundo

En una entrevista en el programa ‘De Primera Mano’, la madre de Aarón Mercury rompió el silencio acerca de lo dicho por Facundo sobre su hijo: “Voy a ser honesta, no es algo agradable. Escuchar esas palabras me dolió mucho, sobre todo porque Aarón lo quiere y lo admira. Él iba emocionado de conocerlo y luego escuchar que dijo eso fue muy duro”.

Asimismo, destacó que ella sería incapaz de decir algo parecido a sus hijas: “Se me hace muy fuerte porque yo tengo la edad de Facundo, creo que me lleva uno o dos años y tenemos hijos de edades similares. No me imagino decir algo así de sus niñas. Me parece totalmente reprobable”.