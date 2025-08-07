Latin Grammy reconocerá a Olga Tañón con el Premio a la Excelencia Musical

La Academia Latina de la Grabación anunció que la merenguera puertorriqueña Olga Tañón será reconocida con el Premio a la Excelencia Musical, que forma parte de los galardones especiales que entrega durante la ceremonia que se llevará a cabo durante la semana del Latin Grammy en Las Vegas.

Además de la puertorriqueña, los homenajeados con los Premios Especiales durante la semana del Latin Grammy también incluyen a la afroperuana Susana Baca, al icono del rock Enrique Bunbury, al brasileño Ivan Lins y al trío pop mexicano Pandora.

A través de un comunicado de prensa publicado por Billboard, el CEO de la Academia Latina de la Grabación, Manuel Abud, reconoció la labor que han realizado estos músicos dentro de la industria.

“Es un inmenso privilegio honrar a estas leyendas de la música, que continúan redefiniendo nuestra rica herencia musical, así como a nuestro primer ganador del Premio al Educador de Música Latina”, dijo Manuel Abud. “Estamos muy entusiasmados con la oportunidad de celebrarlos a todos durante la 26.ª entrega anual de la Semana del Latin Grammy”, añadió.

Según se explicó, el Premio a la Excelencia Musical se otorga a intérpretes que han realizado contribuciones a la música latina.

El pasado mes de junio, Tañón también fue reconocida con la Medalla Presidencial de la Universidad Ana G. Méndez en Florida. La distinción, una de las más altas otorgadas por la institución, fue entregada en reconocimiento a su trayectoria artística, labor filantrópica y compromiso con las comunidades latinas.

“Nos llena de orgullo reconocer a Olga Tañón no solo por su excelencia artística, sino por su constante labor en pro del bienestar social. Su vida representa los valores que promovemos en nuestra universidad: liderazgo, compromiso comunitario y dedicación incansable”, expresó el presidente de la institución, el doctor José Méndez Méndez.

Al recibir el galardón, Tañón ofreció un mensaje emotivo a los graduandos.

“Como latinos e hispanos llevamos en el corazón la fuerza de nuestras raíces, el poder de la comunidad y el valor de los sueños. En la vida encontramos desafíos, momentos difíciles y caminos inciertos, pero vale la pena seguir”, afirmó la artista.