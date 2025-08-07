La Casa de los Famosos México 3: ¿Quiénes son los nominados de la segunda semana?

La tercera temporada del reality show ‘La Casa de los Famosos México’ está a pocos días de dar a conocer al segundo habitante eliminado, pues por segunda vez en esta temporada, se vivió una ronda de nominación en la que los participantes revelaron quién desean que salga de la competencia de estrategias y convivencia, por lo que quedaron cinco celebridades en riesgo de ser eliminadas.

Semanalmente en ‘La Casa de los Famosos México’ se realiza una ronda de nominaciones, en la que los habitantes distribuyen sus puntos entre los participantes que desean ver fuera de la competencia. Es así, como el público tiene la única palabra, pues a base de votos, deciden quién será el eliminado del domingo.

¿Quiénes corren el riesgo de ser expulsados el próximo domingo?

Los habitantes repartieron sus puntos, lo que dio como resultado a cinco personas nominadas para salir de ‘La Casa de los Famosos México’ el próximo domingo 10 de agosto, quienes son: Alexis Ayala, Priscila Valverde, Mar Contreras, Dalílah Polanco y Adrián Di Monte.

Por lo pronto, los nominados ya iniciaron sus campañas en redes sociales para invitar al público a votar por ellos y salvarlos de ser los segundos eliminados del reality.

¿Cómo votar en ‘La Casa de los Famosos México’?

1. Acceder al sitio oficial de ‘La Casa de los Famosos México’

Para acceder al sitio oficial del reality show existen varios métodos: el primero es utilizar el enlace (www.lacasadelosfamosos.tv/vota) que te llevará directamente a la página web; otra manera de ingresar es mediante el código QR que aparecerá en los canales de televisión en los que se emite el programa o en la transmisión de Vix+.

2. Vota por tu favorito

Es importante destacar que el habitante que seleccionarás debe ser tu favorito, pues el voto es para salvarlo de la eliminación y que pueda seguir compitiendo por la recompensa de 4 millones de pesos que se llevará quien resulte ganador del reality.