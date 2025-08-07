¡Felicidades! El hermoso mensaje de Zugey Lamela para Walter Soto León en su cumpleaños

La periodista Zugey Lamela publicó en sus redes sociales un emotivo mensaje para su esposo, el también reportero Walter Soto León, quien está celebrando su cumpleaños.

Con una tierna foto del periodista junto a su hija, Cecilia Victoria Soto Lamela, la periodista felicitó a su esposo y le agradeció por toda la labor que ha realizado como padre.

“La mirada de nuestra hija lo dice todo… Feliz cumpleaños al amor de nuestras vidas.@waltersotoleon Hoy celebramos tu vida, tu risa, tu amor inmenso y la suerte infinita que tenemos de tenerte con nosotras”, comenzó escribiendo Lamela.

Del mismo modo, le deseó todas las alegrías y bendiciones en este nuevo año que comienza para el periodista que se ha destacado por su labor en Telenoticias de Telemundo. “Miro esta foto —ella viéndote con esa ternura, con esa admiración en los ojos— y no puedo evitar sentirme profundamente agradecida porque no sólo elegí al mejor compañero, sino que nuestra hija tiene el mejor papá del mundo. Ese que la cuida, la guía y le enseña a través de su amor cómo se ve un hombre de verdad. Ese, al que le deseamos, que este nuevo año le regale muchas alegrías, salud y bendiciones. ¡Hoy y siempre, te celebramos! ¡Feliz cumpleaños mi amor. Papá, te amamos!”, añadió.

El pasado mes de junio, el capítulo de Puerto Rico de March of Dimes, organización sin fines de lucro líder en salud materno-infantil, lanzó su campaña anual de estampitas para educar, recaudar fondos y continuar apoyando su misión: que todas las madres y sus bebés tengan un comienzo de vida saludable.

Este año, la estampa es protagonizada por Cecilia Victoria Soto Lamela, de un año, hija de los periodistas Zugey Lamela y Walter Soto León, quienes han colaborado con diversos roles como voluntarios de la organización desde hace más de una década.

Generalmente, March of Dimes utiliza imágenes de bebés prematuros para diseñar la estampita. Este año, aunque la entidad sigue trabajando con el tema de la prematurez y fotos de prematuros en sus estampitas, también ha incorporado la imagen de una bebé nacida a término y sana, Cecilia Victoria.

Alma Seda, directora ejecutiva del capítulo local, expresó: “La conocemos por las historias de regocijo de sus padres Zugey y Walter, que al fin vieron hecho realidad su anhelo más preciado de tener una bebé saludable. Pero no fue una jornada fácil. El embarazo de mamá era de alto riesgo, y fueron muchos los ‘pasos’ que tuvo que dar para que la niña naciera a término y sana”.