Famosa influencer se fractura la espalda al hacer el peligroso reto de Nicki Minaj

Lo que comenzó como una celebración simbólica de regreso a las redes sociales terminó en una dura lección sobre los riesgos de los retos virales.

Mariana Vasiuc, influencer rusa de 32 años, resultó gravemente herida tras intentar el llamado Stiletto Challenge, una peligrosa tendencia inspirada en un videoclip de Nicki Minaj que circula en plataformas como TikTok.

La escena, lejos de un estudio de grabación o un set profesional, tuvo lugar en la cocina de su casa.

Mariana, usando tacones extremadamente altos, decidió subirse a un bote de leche para bebé colocado sobre la encimera, como parte de su versión personalizada del reto.

La idea era representar su fuerza como madre reciente, ya que apenas habían pasado ocho semanas desde el nacimiento de su hijo.

Una caída predecible y una fractura seria

El intento por equilibrarse en una superficie inestable, con tacones y un elemento simbólico como soporte, terminó exactamente como muchos temían: en el suelo.

Mariana perdió el equilibrio en segundos y cayó con fuerza, interrumpiendo la grabación que pretendía compartir con sus seguidores. Quien sostenía el teléfono soltó el dispositivo de inmediato para socorrerla.

El resultado fue una grave fractura en la columna.

Vasiuc fue trasladada de urgencia a un hospital, donde los médicos confirmaron la magnitud de la lesión.

Actualmente se encuentra en recuperación, alejada de sus actividades digitales y con una pausa forzada en su vida cotidiana.

Riesgos de los retos virales: cuando la búsqueda de likes pone en peligro la vida

El caso de Mariana Vasiuc es el más reciente de una lista creciente de accidentes provocados por retos virales en redes sociales. Aunque muchos buscan entretener o conectar con audiencias, no todos los desafíos están diseñados con la seguridad en mente.

Expertos advierten que los algoritmos que premian el contenido arriesgado con más visibilidad pueden incentivar comportamientos peligrosos. En el caso del Stiletto Challenge, la mezcla de tacones altos, superficies inestables y presión social por destacar, constituye una receta para el desastre.



