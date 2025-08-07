Exintegrante de Locomía es captado trabajando en las calles: “No tengo regalías”

Usuarios de redes sociales tienen puesta la mirada en Luis Font, uno de los integrantes originales de la icónica banda Locomía, ya que recientemente se dio a conocer que se encuentra trabajando en las calles para sobrevivir.

La situación por la que atraviesa el artista español ya había sido evidenciada a través de videos en redes sociales, no obstante, hace poco ofreció una entrevista para ‘Ventaneando’, donde aseguró que no recibe regalías de la agrupación, además de revelar que cobró únicamente 15 mil pesos por la película que se estrenó en la plataforma de Netflix.

“La gente piensa que yo me lo he gastado todo, yo no tengo regalías, me han llegado a mi cuenta 700 euros, es lo que he ganado por la película”, dijo.

Al respecto de sus seres queridos cercanos, puntualizó que no tiene una buena relación con su hermano Xavier, señalando que solo está interesado en su pareja, por lo cual han tomando caminos diferentes.

“Rompí relación con él en un programa, aunque siempre he buscado la cercanía, pero siempre he recibido lo mismo, he recibido la peor puñalada que es la traición de un hermano, él sólo tiene la capacidad de querer y es a su pareja”, comentó.

Actualmente, Luis se encuentra en Morelia, donde ha manifestado su interés por regresar al mundo de la música y comenzar un proyecto nuevo.

“Tengo un álbum pero no lo tengo terminado, tengo un EP porque no tengo para terminarlo, me falta un productor, son buenísimos. Soy Luis Font, dame la oportunidad, puedo trabajar ya. Estoy en un país de gente buena, que me quiere, que valora lo que hago, es el mayor logro que he tenido en mi vida”, añadió.

Su historia ha conmovido a sus seguidores, quienes lo recuerdan como una figura importante en la industria.