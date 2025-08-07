Enrique Bunbury, Pandora y Olga Tañón recibirán el Premio a la Excelencia Musical

La Academia Latina de la Grabación acaba de anunciar que Susana Baca, Enrique Bunbury, Ivan Lins, Pandora y Olga Tañón recibirán el Premio a la Excelencia Musical este año, como parte de su entrega anual de los Premios Especiales. Además, Eric Schilling recibirá el Premio del Consejo Directivo.

“Es un inmenso privilegio honrar a estas leyendas de la música, que continúan redefiniendo nuestra rica herencia musical, así como a nuestro primer ganador del Premio al Educador de Música Latina. Estamos muy entusiasmados con la oportunidad de celebrarlos a todos durante la entrega número 26 de la Semana Latin Grammy”, dijo Manuel Abud, CEO de La Academia Latina de la Grabación

El Premio a la Excelencia Musical se otorga a intérpretes que durante su carrera han hecho contribuciones creativas de sobresaliente valor artístico a la música latina y sus comunidades. El Premio del Consejo Directivo se otorga a personas que han realizado importantes contribuciones a la música latina durante su carrera, pero no necesariamente en la forma de interpretaciones.

El Consejo Directivo de La Academia Latina de la Grabación vota para ambas distinciones. El Premio al Educador de Música es una nueva distinción, en asociación con la Fundación Cultural Latin Grammy que reconoce a un educador excepcional de la comunidad global de la música que ha tenido un impacto significativo al incorporar la música latina en su plan de estudios. Además, el programa musical de la escuela del ganador recibirá una donación de 10 mil dólares en instrumentos musicales para apoyar la educación musical.

Sobre los detalles de la distinción, se homenajeará a los galardonados en un evento privado, el cual es presentado por Windstar Cruises por segundo año consecutivo. La ceremonia se llevará a cabo el próximo domingo 9 de noviembre de 2025 en Las Vegas.