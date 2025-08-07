En medio de situación de robo: Acusan a Cosculluela de “tumbarse” canciones

El exponente urbano Elio Mafiaboy arremetió contra el rapero José Fernando Cosculluela, conocido como “Cosculluela” ya que según este se ha apropiado de temas que ha compuesto en el paso y que asegura le ha enviado.

A través de una publicación en la red social Instagram, Elio Mafiaboy, publicó una historia donde acusa al exponente urbano de “tumbarle” sus temas y asegura que los tiene registrados.

“Vas a tener que aprender a escribir intros y coros Josefito, porque los 500 coros que te he mandado por WhatsApp también los tengo registrados todos. Quédate con los que me tumbaste que yo sí escribo, yo no llamo a nadie para escribir bby y recuerda que sin mis temas tú no hacías ni el Choliseo”, expresó el artista urbano.

El productor Elio Mafiaboy ha realizado varios temas junto a Cosculluela, entre estos, una canción titulada “Bootyy Duttyy” que fue publicada tan reciente como el pasado mes de abril.

Además, colaboraron en el tema Ce-piyar que fue parte del álbum “El Príncipe” que salió en el año 2023.

La controversia llega al mismo tiempo en que Cosculluela está en medio del ojo público tras sufrir un robo en su residencia.

La Policía de Puerto Rico investiga un robo domiciliario en la residencia del cantante ocurrido en horas de la tarde del miércoles, en la urbanización Emerald Lake, ubicada en el pueblo de Trujillo Alto.

Según el reporte de la uniformada, dos individuos con vestimenta oscura y armados entraron a la residencia. En la propiedad estaba el cantante, acompañado por su asistente y un empleado de construcción que realizaba labores en el hogar. Los asaltantes amarraron al cantante y a los otros dos hombres en la sala.

Luego, los llevaron hasta una oficina y una habitación de la vivienda y sacaron diversas pertenencias valoradas en aproximadamente 308,700 dólares, según indicó el propio exponente urbano.

Los sujetos se llevaron una guagua Land Rover, modelo Range Rover, color negro, año 2020. El vehículo fue recuperado por el querellante en las inmediaciones de un negocio en el municipio de Aguas Buenas.

La inspectora Mabel Oliveras del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina, indicó en entrevista con Radio Isla 1320, que los asaltantes se apropiaron de la grabación de las cámaras de seguridad de la residencia, sin embargo, se encuentran recuperando evidencia filmográfica del resto de los hogares en la urbanización.

La investigación está a cargo de la agente Carmen Rivera, adscrita a la División de Robo del Cuerpo de Investigaciones Criminales del área de Carolina.

Un año complicado para Cosculluela

El exponente urbano ha estado implicado en varios líos legales este año. En abril llegó a un acuerdo de culpabilidad en el caso por arrollar a dos jinetes en mayo del 2024.

El acuerdo se dio en una vista de estatus convocada el 24 de abril por el Tribunal de Humacao, a petición de la defensa. El artista urbano se declaró culpable en dos cargos que fueron reclasificados como cargos menos graves y se le impuso una multa total de $800.

El pasado 30 de enero, una jueza del Tribunal de Humacao encontró causa para arresto contra el exponente urbano por el caso de “hit & run” contra dos jinetes en mayo del 2024 en Humacao.

Esto ocurre, luego de que en el 2023 el exponente urbano también se declarara culpable por el caso de violencia de género con su expareja, la animadora Jennifer Fungenzi.

El exponente urbano cumple su sentencia bajo un programa de desvío.