Brandon Blackstock, exesposo de Kelly Clarkson, fallece a los 48 años tras una batalla contra el cáncer

Kelly Clarkson canceló las fechas restantes de su residencia en Las Vegas poco antes de la muerte de su ex esposo.

Brandon Blackstock, exesposo de la cantante Kelly Clarkson y antiguo representante de artistas como Blake Shelton, falleció este miércoles a los 48 años tras una prolongada lucha contra el cáncer.

Según confirmó su familia mediante un comunicado, Blackstock murió de forma pacífica, rodeado de sus seres queridos. En el mensaje, los allegados agradecieron las muestras de apoyo recibidas y solicitaron privacidad durante este momento de duelo.

La noticia se conoce apenas horas después de que Clarkson anunciara la cancelación de las fechas restantes de su residencia en Las Vegas, alegando motivos personales. En una publicación en redes sociales, explicó que el padre de sus hijos había estado enfermo durante el último año y que necesitaba estar completamente presente para ellos.

Blackstock y Clarkson contrajeron matrimonio en octubre de 2013 y se separaron en 2020. El divorcio se finalizó en 2022 tras una disputa legal pública que incluyó desacuerdos sobre la custodia y propiedades. A pesar de ello, Clarkson había expresado en entrevistas su deseo de mantener una relación cordial por el bienestar de sus hijos.

El empresario deja cuatro hijos: River Rose y Remington Alexander, fruto de su relación con Clarkson, y Savannah y Seth, de un matrimonio anterior. En 2022 se convirtió en abuelo por primera vez.

Durante su carrera como representante artístico, Blackstock trabajó con figuras destacadas de la industria musical. También fue productor ejecutivo del programa de televisión de Clarkson antes de retirarse a vivir en un rancho en Montana.