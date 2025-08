Muere Lee Min, famosa idol integrante de As One: fue encontrada sin vida en su casa

Nuevamente, la industria del entretenimiento surcoreana se ve en la dificultad de despedir a uno de sus grandes exponentes, pues se reportó el repentino fallecimiento de la cantante Lee Min, integrante del dúo As One. Su cuerpo fue hallado en su hogar en circunstancias misteriosas, lo que levantó especulaciones entre sus fanáticos.

Según reportes locales de medios como Dispatch y Hankook Ilbo, Lee Min, la reconocida cantante miembro del dúo de R&B As One fue encontrada sin vida en su hogar a los 46 años, generando un gran impacto entre sus colegas, fanáticos y los amantes del entretenimiento surcoreano por igual.

Lee Min se mantuvo activa en la industria musical poco antes de su muerte, ya que en mayo del año en curso marcó su regreso a la televisión tras casi seis años de ausencia en el programa de KSB 2 ‘The Seasons: Park Bo-gum’s Cantabile’; más tarde en junio lanzó el sencillo ‘Happy Birthday’ junto a su compañera en As One, Crystal.

¿De qué murió Lee Min?

Lee Min-young, el cual era su nombre real, fue encontrada sin vida por su esposo al interior de su hogar el 5 de agosto de 2025; no obstante, la noticia no se hizo pública hasta hoy, 6 de agosto. Las autoridades ya abrieron una carpeta de investigación y se encuentran trabajando en el caso para esclarecer las causas exactas de su repentina muerte, pues hasta el momento no se cuenta con un informe oficial sobre lo que pudo haber provocado su deceso.

Por lo pronto, Brand New Music, la agencia con la que trabajaba, reveló que los servicios funerarios de Lee Min se llevarán a cabo de manera privada, respetando los deseos de la familia. Además, Crystal viajará a Corea del Sur desde Estados Unidos para darle el último adiós a su amiga y colega.