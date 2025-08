LCDLF MX 3: Aarón Mercury explota en llanto tras enterarse que otro habitante “deseó su muerte”

La noche de cine, realizada el martes, resultó desastrosa para los habitantes de la tercera temporada ‘La Casa de los Famosos México’, pues da pie a que comiencen los conflictos entre los participantes, como el que protagonizó Aarón Mercury, quien al enterarse de lo que Facundo dijo de él, no pudo evitar romper en llanto y pedir hablar con su mamá.

Facundo reveló que Aarón Mercury cayó de su gracia y que le desagrada que mate animales como arañas y escarabajos. Fue así, que mientras hacía ejercicio, mencionó ante las cámaras: “Es gente que no solo no debería estar en esta casa, sino que no debería estar en este mundo”, hecho que hace unos días se volvió viral.

Este clip en el que Facundo arremete en contra de Aarón Mercury fue proyectado en la noche de cine en el reality, por lo que el influencer reaccionó sorprendido. Alexis Ayala intervino y defendió a Aarón Mercury, por lo que encaró directamente a Facundo y le hizo saber que se pasó de la raya, no obstante, el conductor de ‘Incógnito’ se defendió diciendo que era humor.

Aarón Mercury rompe en llanto tras enterarse de lo que dijo Facundo

A pesar de que en ese momento Aarón Mercury no se mostró vulnerable, más tarde entró al confesionario, donde usuarios de redes sociales aseguraron que rompió en llanto e incluso pidió hablar con su mamá: “Después del cine Aarón se metió al baño un buen rato a llorar y se pasó al vestidor a hablar con las cámaras, pero no lo mostraron. Después pasó al confesionario y al salir se fue a su cuarto donde dijo que le gustaría hablar con su mamá”.

El internet se dividió en opiniones, pues hay quienes aseguran que el creador de contenido de tomó la situación muy a pecho y lo llaman “generación de cristal”, no obstante las críticas contra Facundo prevalecen, ya que una gran cantidad de internautas señaló la envidia que el comediante podría sentir por Aarón Mercury.