¿Nicki Nicole estrena romance? Es captada “comiéndose a besos” con un jugador del FC Barcelona

Parece ser que Nicki Nicole se volvió a dar una oportunidad en el amor y ahora está siendo vinculada con un famoso futbolista español, que tiene la posición de delantero en el FC Barcelona. Según fuentes cercanas, los vieron juntos en una discoteca, coqueteando y besándose. Además, se aseguró que el deportista incluso tendría una foto de la cantante como fondo de pantalla.

Nicki Nicole fue sorprendida besándose con Lamine Yamal en una discoteca. En la madrugada, aproximadamente a las 4:00 horas, ambos se retiraron juntos del lugar, levantando sospechas de un posible romance, situación que ya se volvió tendencia en redes sociales.

¿Cómo encontraron a Nicki Nicole y a Lamine Yamal?

El tiktoker Javi de Hoyos fue el encargado de hacer pública dicha información: “Me ha llegado por una fuente de la que me fío mucho, una chica que nunca falla cuando me da información. Me cuenta que en la fiesta de cumpleaños de Lamine no se liaron, aunque sí que hubo mucho tonteo”.

“Fueron a una discoteca en la plata y ahí sí que se liaron y se fueron juntos a las 4 de la madrugada”, agregó. “La misma fecha en la que Lamine publicó esta foto, que en su día me dijo él que ese beso era de su madre, igual quería decirme de su mamá Nicole”.

Asimismo, aseguró que el futbolista incluso ya tiene a la originaria de Argentina como fondo de pantalla en su teléfono celular: “Por otro lado, hay muchos que creen que Lamine tiene un fondo de pantalla de Nicki. Vemos unos ladrillos atrás que son los mismos que había el día en el que ella publicó esa fotografía, por lo tanto sería una foto que le habría tomado él y que desde ese momento se habría guardado como fondo de pantalla”.

Por el momento, ni Nicki Nicole ni Lamine Yamal se han pronunciado acerca de los rumores.