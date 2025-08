Lindsay Lohan y Jamie Lee Curtis dejan atrás las locuras sin remordimientos

Jamie Lee Curtis y Lindsay Lohan tuvieron un viernes loco en su pasada visita a México, pero eso les permitió conectar directamente con todas las generaciones que crecieron con una película que se volvió de culto: Un viernes de locos (Freaky friday 2003).

Ahora, la historia continúa 22 años después de que Tess (Curtis) y Anna (Lohan) sufrieran una crisis de identidad. Anna tiene ahora su propia hija y pronto tendrá una hijastra. Mientras afrontan los innumerables retos que surgen cuando dos familias se fusionan, Tess y Anna descubren que el rayo podría, de hecho, caer dos veces en el mismo lugar, eso es parte de Otro viernes de locos (Freakier friday).

Lindsay Lohan y Jamie Lee Curtis reviven su viernes más loco (Glen Wilson/Foto: Glen Wilson/ Disney Enterprises)

“Un viernes de locos probablemente sea una de las cosas que más disfruté hacer en mi vida. Hay muchas razones por las cuales fue mi favorita, pero la primera y más importante fue que no tuve tiempo para prepararme. Me enteré de la película un jueves y estaba filmando el lunes, y el hecho de no tener tiempo para prepararme me permitió lanzarme a la aventura con libertad y sin restricciones. Eso, creo, se nota en la película”, señaló Jamie Lee Curtis.

<i>“Esta película trata sobre la familia y el cambio. Siempre hay cambios en la vida. Nunca sabes realmente cómo van a salir las cosas, pero al final, todo se reduce a la familia. Siempre y cuando tu familia te apoye, puedes superar cualquier cambio”</i> — Lindsay Lohan

Lindsay Lohan cree que los años de espera abrieron una oportunidad creativa para volver al mundo de los Coleman.

“Creo que ahora es el momento ideal para la secuela porque es creíble que Anna pueda ser una joven madre. Tiene sentido. Tuvimos tiempo para darle espacio a Anna y poner a prueba esta relación para que evolucionara de distintas maneras y cambiara”, puntualizó la actriz, que saltó a la fama con su papel revelación en el remake de Disney Juego de gemelas y luego protagonizó la comedia clásica Chicas pesadas.

“Recuerdo que estaba realmente entusiasmada. Nos divertíamos todo el tiempo, así que solo tengo recuerdos felices del rodaje. Fue una experiencia hermosa”, añadió la actriz de 39 años.

Para Curtis, Un viernes de locos se convirtió en un referente dentro de una carrera legendaria que abarca clásicos modernos de todos los géneros, desde Halloween y La niebla, hasta De mendigo a millonario y Los enredos de Wanda; y desde Acero azul y Mentiras verdaderas hasta su interpretación ganadora del premio Óscar en Todo en todas partes al mismo tiempo.

“Fue un momento inesperado para mí en lo profesional. Y luego se convirtió en un punto de inflexión, porque la película fue un éxito mundial enorme”, reveló.

Las protagonistas lograron un vínculo indeleble en la primera película y se mantuvieron en contacto con el paso de los años, aunque viven en ciudades diferentes. Por eso, Otro viernes de locos fue una reunión que esperaban con ansias.

“Pude celebrar con ella que tuvo un bebé y todas las cosas hermosas que vienen con la maternidad. Pude participar de eso, pero hacía mucho que no la veía en persona, que no la abrazaba. Fue muy lindo recordar esa relación tan especial que tenemos”, confesó Curtis.

La directora Nisha Ganatra, que mostró Los Ángeles con un estilo moderno en Música, glamour y fama, disfrutó la oportunidad de destacar los lugares icónicos de la ciudad.

“La película es como una gran carta de amor a Los Ángeles. Realmente logramos mostrar las diferentes partes de la ciudad, y es una ciudad hermosa. Además, tenemos esas playas impresionantes, así que mi objetivo fue que la mayor parte de la película se filmara al aire libre y en Los Ángeles”, concluyó.

Impacto. Un viernes de locos (2003) no solo fue un éxito de taquilla global, sino que se convirtió en un clásico moderno de Disney que marcó a una generación. La cinta renovó el concepto de cambio de cuerpos con humor, sensibilidad y un enfoque fresco sobre las relaciones madre e hija.

Legado. La cinta consolidó a Lindsay Lohan como ícono juvenil y reforzó la versatilidad de Jamie Lee Curtis, quien recibió elogios por su talento cómico. Desde entonces, se han hecho múltiples referencias en series, memes, y redes sociales, consolidando su estatus de cult movie en la comedia familiar del siglo XXI.

¿Cuándo se estrena Otro viernes de locos?

7 de agosto llega a las salas de cine.