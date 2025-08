Cortometraje de Bad Bunny recibe nominación a los VMA’s de MTV 2025

El exponente urbano Bad Bunny sigue haciendo historia y cosechando éxitos de su álbum “Debí Tirar Más Fotos” tras ser nominado en varias categorías de los Premios MTV a los Videos Musicales 2025 (VMA’s, en inglés).

Tras la publicación de los nominados, Bad Bunny resultó ser el artista latino con mayor cantidad de nominaciones este año. El boricua cuenta con cuatro nominaciones en total.

¿Cuáles son las nominaciones de Bad Bunny en los VMAs?

Bad Bunny fue nominado en la categoría “Artista del año” junto a Beyoncé, Kendrick Lamar, Lady Gaga, Morgan Wallen, Taylor Swift y The Weeknd. Cabe destacar que Bad Bunny ganó este premio en 2022 y fue nominado nuevamente en 2024.

En la categoría “Mejor música latina”, el boricua fue nominado por el tema “Baile Inolvidable”. Bad Bunny compite en esta categoría con “Río” de J Balvin, “Si antes te hubiera conocido” de Karol G, “La Patrulla” de Peso Pluma, “¿Khé?” de Rauw Alejandro y Romeo Santos, y “Soltera” de Shakira.

“Debí Tirar Más Fotos”, el álbum que ha encantado a millones en el mundo, también está nominado en la categoría “Mejor álbum” junto a “GNX” de Kendrick Lamar, “Mayhem” de Lady Gaga, “I’m the Problem” de Morgan Wallen, “Short n’ Sweet” de Sabrina Carpenter y “Hurry Up Tomorrow” de The Weeknd.

Por último, el cortometraje “Debí Tirar Más Fotos”, que contiene un mensaje sobre la gentrificación en Puerto Rico, fue nominado como “Mejor video largo”. En este video aparece el querido actor Jacobo Morales y el personaje “Concho”, que funcionó como introducción al álbum, lanzado el 5 de enero.

Los ganadores de esta premiación se eligen por votación en el sitio oficial de MTV. La ceremonia de los VMAs será el domingo 8 de septiembre y se transmitirá por CBS y MTV.

Las nominaciones llegan al mismo tiempo que Bad Bunny celebra su residencia de conciertos en el Coliseo de Puerto Rico, José Miguel Agrelot.