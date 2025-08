Así es la exclusiva lista de invitados a la boda de Selena Gomez y Benny Blanco

Selena Gomez y Benny Blanco ultiman detalles para su boda de dos días en Montecito, California, programada para septiembre de 2025. La pareja envió invitaciones estilo “Save the Date”, pidiendo a los invitados llevar equipaje para un fin de semana prolongado.

Selena Gomez y Benny Blanco Instagram: @selenagomez (Instagram: @selenagomez)

Celebración íntima con invitados de lujo

Aunque el evento será privado y relajado, contará con la presencia de grandes estrellas.

Entre los invitados confirmados destacan Taylor Swift junto a su pareja Travis Kelce, además de figuras del elenco de Only Murders in the Building como Steve Martin, Martin Short —quien tendrá a su cargo un discurso— y posiblemente Meryl Streep.

Taylor Swift. Cantante estadounidense. (Foto: El Confidencial)

Presencia musical y detalles especiales

El productor Benny Blanco invitó a su amigo Ed Sheeran, quien confirmó su asistencia durante una prueba de polígrafo.

La celebración incluirá momentos especiales, como la participación del abuelo materno de Selena y la preparación de platillos kosher a cargo del chef Jake Cohen, evitando tradiciones clásicas como el primer baile.

Familia y amigos cercanos

La familia de Selena también estará presente, incluyendo a su madre Mandy Teefey, su hermana Gracie y su amiga cercana Raquelle Stevens, en un evento que promete combinar privacidad, autenticidad y glamour.