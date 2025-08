Alexandra Fuentes llama en vivo a David Bernier para retarlo: ¿Se tatuaría su nombre?

Durante la transmisión de su programa televisivo “Alexandra a las 12″ por Telemundo, la presentadora Alexandra Fuentes sorprendió a la audiencia al llamar en vivo a su esposo, el dentista David Bernier, para ponerlo a prueba con una pregunta inesperada: ¿se tatuaría su nombre?

“No me gustan los tatuajes, mi amor, pero pues, si tengo que hacérmelo para que tú estés feliz y no me cantaletees mucho, pues puede ser un buen negocio”, respondió Bernier entre risas.

Acto seguido, Fuentes le cuestionó: “¿Dónde te lo harías?”, a lo que el excandidato a la gobernación por el Partido Popular Democrático (PPD) contestó: “Donde no se vea, baby”.

La reacción de la animadora no se hizo esperar: “Eh, eh, eh… te pusiste fresco” y enganchó la llamada.

La respuesta de Bernier provocó carcajadas tanto en Fuentes como en las personas presentes durante la grabación del programa.

El momento se dio en medio de una conversación ligera sobre tatuajes, a raíz de que el exponente urbano Nicky Jam se hiciera viral por tatuarse en la pierna el rostro de su esposa, Juana Valentina.

El tatuaje del puertorriqueño ha sido criticado en las redes sociales.

Algunos destacan que no debió tatuarse la cara de la colombiana, puesto que no llevan ni un año casados. Mientras, otros resaltan que el tatuador no hizo un buen trabajo.

“Un ojo natural y el otro con eyeliner, el que hizo ese tatuaje tan mal le tumbó su dinero fácil y descaradamente”, “Con tantos millones y no se buscó un buen tatuador experto en retratos” y “No sé de tattoos, pero las facciones están más claras, si se separa se puede camuflar fácil”, fueron algunos de los comentarios destacados.