¿Al estilo JLo? Estas son las “estrictas” condiciones que Belinda impuso para participar en obra de teatro

Luis Gerardo Méndez hizo de ‘Mentiras’ un éxito de la televisión tras el estreno de la serie en Amazon Prime Video, que rápidamente se convirtió en una de las favoritas del público gracias a sus icónicas canciones de antaño y un elenco de lujo que contó con Regina Blandón, Diana Bovio, Mariana Treviño y Belinda como sus grandes protagonistas.

Y es que, parece que el furor de ‘Mentiras’ no ha terminado, más bien apenas acaba de empezar, pues el estreno de la obra de teatro dejó altas expectativas sobre quiénes podrían convertirse en las nuevas protagonistas, de quienes, mucho se especuló, el gran regreso de Mariana Treviño en su icónico papel de ‘Lupita’ así como se rumoró la posible participación de Belinda como ‘Daniela Levy de Mijares’, quien descubre los secretos mejor guardados de su esposo ‘Emmanuel’ luego de su muerte.

Sin embargo, entre rumores y especulaciones sobre su posible participación, finalmente se confirmó la participación de Belinda el pasado 1 de agosto, cuando se adelantó que la estrella pop formaría parte de la obra ‘Mentiras All Stars: Historias del Mentiverso’, aceptando, pero siempre y cuando, se cumplieran una serie de condiciones que la cantante de ‘Heterocromía’.

Las condiciones de Belinda para formar parte de la obra de teatro ‘Mentiras All Stars: Historias del Mentiverso’

¡Confirmado! Belinda formará parte (una vez más) de ‘Mentiras’ esta vez, como parte del elenco de su obra de teatro personificando al mismo personaje que en la serie de televisión, sin embargo, antes de disfrutar de esta puesta en escena, la cantante habría puesto algunas estrictas condiciones para que sus fanáticos pudieron verla.

Fue Jorge Carbajal, quien, durante su programa ‘Productora 69’, reveló la condición que la cantante de 35 años impuso para sumarse al elenco de la obra de teatro y no fueron otras más que tener la posibilidad de llevar piezas de su guardarropa tal como lo hizo en la serie de televisión, misma que incluye una serie de prendas de alta costura de marcas como Chanel, Louis Vuitton y Christian Dior.

“La petición es que ella lleve su propia ropa, que a ella le paguen el uso de su ropa y ella lleva su propia ropa, no quiere que le manden a hacer, ni que le manden vestuario, nada”.

Y es que la cantante se mostró indispuesta a que el equipo de vestuario confeccionara alguna prenda para ella. Sin embargo, ante dicho pedido, la producción aceptó inmediatamente:

“Yo llegó con mi ropa y yo decido que me voy a poner’, y así es como quedó el contrato con Belinda, es lo que a mí me contaron que va a ir en Channel, en Louis Vuitton y Christian Dior”.

Esto dijo Belinda sobre prestar su ropa a la serie de ‘Mentiras’

Fue durante una entrevista para CNN que Belinda recordó cómo fue para ella prestar su ropa a la serie de ‘Mentiras’, una acción que se dio a conocer, no tuvo ningún tipo de retribución económica.

“Puse algunas cosas, no toda, más de la mitad“, tras esta confesión se llamó a sí misma como una mujer “generosa”: “Yo soy muy generosa, yo no soy coda. En esta vida hay que ser generoso. Las personas que no son generosas, la vida no regresa. Entonces yo feliz de compartir. Soy una persona generosa. En la vida una tiene que dar. Cómo aporto para que esto sea mejor, en qué te ayudo, qué hacemos”.