El segundo sencillo del esperado próximo álbum de la estrella ganadora de 29 premios Grammy y Latin Grammy es una inspiradora declaración de amor a primera vista, inspirada en el estilo compositivo de The Beatles y destinada a convertirse en un nuevo clásico del artista para cantar en sus conciertos.

Juanes sorprendió al público en el Hollywood Bowl hace un par de días con el estreno en vivo de la canción, en una noche en la que fue aclamado por llevar el poder del amor y la unidad a la comunidad latina de Los Ángeles.

PUBLICIDAD

Juanes da un adelanto de su nuevo disco con “Cuando estamos tú y yo” (Foto: Cortesía)

La canción continúa un nuevo ciclo creativo en el que Juanes se centra en sus sinceras letras sobre cómo las múltiples facetas del amor son la fuerza motriz de nuestra vida, fusionadas con un sonido pop/rock impulsado por la guitarra, con melodías que cuentan con su conocido sello y con una producción totalmente contemporánea.

“Me inspiró la forma en que los Beatles solían empezar a componer sus canciones con el estribillo y el título de la canción en la primera estrofa. Con esa idea, me fui a casa y me reuní con unos amigos conocidos como Majestik, un trío colombiano de producción y composición formado por Ily Wonder + Los Jaycobz. Cuatro horas más tarde, teníamos esta canción y era mágica. Es una alegría tocarla en directo, y estoy muy emocionado por este momento en el que puedo compartirla con el mundo“, Juanes.

Con esa emoción en mente, Juanes decidió estrenar en vivo “Cuando estamos tú y yo” durante su reciente y muy especial regreso al mundialmente famoso Hollywood Bowl.

La presentación de la canción ante un público emocionado se convirtió en uno de los momentos más destacados de la noche, en un espectáculo en el que Juanes fue elogiado por llevar el amor y la unidad a la comunidad latina de Los Ángeles.