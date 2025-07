Justin Timberlake se ha convertido en tendencia en las últimas horas, ya que tras el final de su gira internacional ‘The Forget Tomorrow Tour’, el cantante estadounidense compartió que padece la enfermedad de Lyme, la cual es causada por la picadura de una garrapata negra.

Justin Timberlake comparte su lucha contra la enfermedad de Lyme

Fue a través de redes sociales, donde Justin Timberlake habló sobre su lucha contra la enfermedad de Lyme, señalando que es un padecimiento que puede debilitarte tanto física como mentalmente ante las complicaciones que los afectados pueden presentar.

“Entre otras cosas he estado luchando contra algunos problemas de salud y me diagnosticaron la enfermedad de Lyme. Lo que no digo para que te sientas mal por mí, pero para arrojar algo de luz sobre lo que he estado enfrentando detrás de los escenarios. Si has experimentado esta enfermedad o conoces a alguien que lo ha hecho entonces eres consciente: vivir con esto puede ser implacablemente debilitante tanto mental como físicamente”.

En este sentido, a pesar del sentirse triste por el diagnóstico, el famoso cantante explicó que decidió seguir adelante con su gira y enfocarse en su tratamiento para recuperarse.

“Cuando me diagnosticaron por primera vez me quedé en shock pero al menos podía entender por qué está bien el escenario y con una gran cantidad de dolor nervio o simplemente sintiendo una loca fatiga o una enfermedad. Me enfrenté a una decisión personal, ¿dejar de hacer giras o sigue y averígualo? Decidí que la alegría que actuar me trae supera con creces el estrés fugaz que sentía mi cuerpo. Estoy tan contento de haber elegido seguir adelante”.

¿Qué es la enfermedad de Lyme?

Lyme es una enfermedad mortal que se ha extendido por distintas zonas del mundo, precisamente por las garrapatas de patas negras, ya que son uno de los principales parásitos que portan la bacteria ‘borrelia burgdorferi’.

De acuerdo con un estudio realizado por la Escuela de Salud Pública de Yale, el padecimiento puede provocar inflamación del cerebro e incluso la muerte. Estadísticamente una de cada 10 personas que presentan síntomas fuertes fallece, el resto queda con secuelas.

La enfermedad de lyme se puede contraer por actividades que se realicen al aire libre, así como también por la convivencia con algún animal que tenga garrapatas, de ahí que muchas personas estén expuestas, entre ellas actores, cantantes, influencers y hasta modelos.

Algunas de las celebridades que confirmaron su diagnóstico fueron: Justin Bieber, Bella Hadid, Thalía, Avril Lavigne, Alec Baldwin y Priscila Escoto.