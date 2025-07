Dayanara Torres llora tras el fallecimiento de su perrita Coco

La eterna reina de Puerto Rico, Dayanara Torres, compartió este jueves un mensaje cargado de amor y tristeza tras la partida de su perrita Coco, quien fue parte de su vida por los pasados 10 años.

“Adiós, mi dulce Coco”, escribió la también actriz en una publicación en Instagram, acompañada de fotos y videos.

En el mensaje, la ex miss Universo describió a Coco como más que una mascota: una compañera fiel, divertida, valiente y llena de vida, que la seguía a todas partes y le regalaba momentos de alegría con sus ocurrencias.

“Yo era su todo, y ella era el mío. Ese lazo fue algo único, verdadero y lo llevaré conmigo siempre”, agregó la puertorriqueña.

Coco, a quien definió como “una personalidad tan grande en un cuerpo tan pequeño”, falleció este jueves a las 8:10 a.m.

Dayanara además agradeció haber tenido una última noche con Coco en casa, arropada por el cariño de sus hijos, quienes también se despidieron de la pequeña perrita mediante una llamada de FaceTime antes de dormir.

“Coco nos regaló una década de amor, alegría y recuerdos que siempre vamos a atesorar. Corre libre ahora. You Perfect Good Girl”, concluyó la también presentadora de televisión.

Posteriormente, durante el programa televisivo “El Gordo y la Flaca” (Univisión) brindó más detalles sobre el fallecimiento y lloró recordando el emotivo momento.

“La llevé al veterinario porque no se sentía bien y, de ahí, prácticamente me tuve que despedir de ella. No estaba preparada, ni mis hijos tampoco”, contó con lágrimas en los ojos.

“Lo más hermoso que me pasó es que en la mañana fue que la veo y estaba de espalda, por mis pies, y la vi levantar su patita. Te lo juro que era como si la estuviesen tratando de buscar. Cuando bajó la patita, se fue”, añadió.