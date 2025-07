¡Es oficial! Burro de “Shrek” tendrá su propia película: ¿De qué tratará?

¡La espera terminó para los fanáticos del universo de Shrek! Eddie Murphy, reconocido actor y comediante, confirmó en una reciente entrevista con el medio especializado ScreenRant que el entrañable Burro tendrá su propia película. La cinta se suma a la expansión del universo creado por DreamWorks Animation, y promete convertirse en un nuevo éxito animado.

¿Cuándo empezará la producción de la película?

Según Murphy, el rodaje comenzará en septiembre de 2025, y su estreno está previsto para 2028. Además, el actor mencionó que también continúa el desarrollo de Shrek 5, lo que confirma que la franquicia sigue más viva que nunca:

“Empezamos con Burro en septiembre. Estamos haciendo una película de Burro, y será dentro de tres años. Pero llevamos unos dos años con Shrek 5. Todavía estamos en producción y a punto de empezar con Burro”, declaró Murphy.

¿Cuál será la trama de la película?

Aunque los detalles oficiales sobre la trama aún no han sido revelados, Murphy adelantó que la historia girará en torno a la vida personal de Burro, su relación con la dragona y la crianza de sus hijos. Todo indica que será una película familiar, con mucho humor y corazón, al estilo que caracteriza a la saga.

Se espera que siga un enfoque narrativo similar al de “El Gato con Botas”, otro personaje derivado de Shrek que ya ha tenido dos películas exitosas, siendo Puss in Boots: The Last Wish un fenómeno global por su estilo visual innovador