Lele Pons y Guaynaa le dan la bienvenida a su primera hija

La influencer Lele Pons anunció este domingo el nacimiento de su primera hija, fruto de su matrimonio con el exponente urbano Guaynaa.

A través de sus redes sociales, la también cantante compartió la noticia con sus seguidores, revelando que el parto ocurrió el sábado. “Eloísa 💕 July 26, 2026”, escribió.

Lele Pons y Guaynaa: así ha sido su historia de amor

Lele Pons y Guaynaa habían sido una de las parejas más estables del medio,hasta ahora que han surgido diversos rumores que señalan que el cantante le habría sido infiel a la influencer, a pesar de lo sólida que se veía su relación.

Así que aquí te mostramos cómo ha sido su historia de amor, desde que se conocieron, pues a lo largo de los años han dado mucho de qué hablar.

El comienzo del romance de Lele Pons y Guaynaa

El primer encuentro entre los famosos tuvo lugar en octubre de 2019, durante una fiesta organizada por Becky G. En ese momento, Lele estaba en una relación y Guaynaa también parecía tener pareja. Sin embargo, el destino les dio una segunda oportunidad.

La influencer mencionó que en esa época creía que el cantante estaba saliendo con alguien más.

Las cosas no fueron fáciles al inicio

El verdadero comienzo de su historia de amor se dio mientras trabajaban juntos en el videoclip de la canción “Se Te Nota”. Durante el rodaje, la relación entre ellos parecía distante. Lele recordó que Guaynaa no estaba muy entusiasmado con el video y su reacción durante una escena de beso fue notablemente incómoda.

“No quería estar conmigo, odiaba el video. Cuando lo besé en el video, puedes ver la cara que hizo él. Me lo dijo después: ‘no pongan eso, no me gusta que hiciste eso’”, relató Lele en una entrevista con ‘Hola!’.

A pesar de este inicio complicado, Lele se esforzó por reconquistar a Guaynaa. Para lograrlo, recurrió a amigos como el colombiano Sebastián Yatra, organizando eventos y buscando oportunidades para coincidir con el puertorriqueño.

“Hacía muchos eventos para que él viniera, promoción, le decía: ‘tenemos que hacer este video, tienes que venir acá porque es para el video’”, confesó Lele.

La propuesta de matrimonio

La relación de Lele y Guaynaa dio un gran paso el 31 de julio de 2022, cuando Guaynaa le propuso matrimonio a Lele durante el festival Tomorrowland. La propuesta, hecha en un escenario tan icónico, fue un momento memorable y emotivo que marcó un nuevo capítulo en su historia juntos.

La boda

En marzo de 2023, la influencer y el cantante unieron sus vidas en una enorme celebración, a la que fueron invitados decenas de sus amigos, y el evento se viralizó en redes sociales.