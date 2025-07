VIDEO: Gilbertito Santa Rosa y J Balvin presentan ‘Misterio’ en el programa de Jimmy Fallon

J Balvin y Gilberto Santa Rosa presentan “Misterio” en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon

El cantante puertorriqueño, Gilbertito Santa Rosa, y el exponente colombiano J Balvin, se presentaron este jueves en el programa estadounidense The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.

El dúo estrenó en vivo su nuevo tema ‘Misterio’, que resulta en una combinación del reguetón y salsa, y que forma parte del nuevo álbum de Balvin llamado ‘Mixteip’.

Balvin anunció a principios de esta semana la presentación musical junto al también conocido ‘Caballero de la Salsa’ en el show televisivo.

“Qué honor estar con una leyenda. El Caballero de la Salsa uniendo generaciones por primera vez en @fallontonight. ¡Colombia y Puerto Rico en la casa!“, escribió el colombiano en su red social de Instagram.

Asimismo, Santa Rosa aprovechó la oportunidad para responder: “Privilegio el mío y muy honrado y agradecido de tu invitación @jbalvin. Aprecio de todo corazón esta oportunidad!!! Allá estaremos junto al Sr. @jimmyfallon haciendo mezcla de urbano y salsa y poniendo sabor latino!!!“

Por otra parte, Balvin ofreció una entrevista al presentador en el que habló sobre su nuevo álbum y la razón por la cual decidió no promocionarla como de costumbre.

“Felicitaciones por este proyecto, pero no lo anunciaste hasta hace apenas unos días”, le reclamó Jimmy Fallon a J Balvin durante su participación en el programa.

Ante esto, el artista respondió: “No lo hice porque es un mixtape, como en los viejos tiempos. Quise llevarlo directamente a las calles y venderlo en lugares como Times Square. Ese fue mi primer contacto con los mixtapes cuando vine por primera vez a Estados Unidos. Veías a personas vendiendo CDs en las calles, y yo hice lo mismo cuando intentaba que el reguetón creciera. Esto me genera esa nostalgia. Por eso no es un álbum, es un mixtape al estilo de la vieja escuela”, explicó el cantante colombiano.

El álbum fue lanzado el 18 de julio en todas las plataformas.