Francisca Lachapel da la bienvenida al mundo a su tercera hija

El programa de televisión Despierta América (Univision) reveló que Francisca Lachapel dio a luz este jueves a su tercera hija, Raffaella Eleanor, fruto de su matrimonio con Francesco Zampogna.

Según confirmaron sus compañeros del matutino, la bebé nació en perfecto estado de salud, y tanto ella como su madre se encuentran bien.

Fue su colega venezolana, Jessi Rodríguez, la que brindó los primeros detalles.

“¡Ya nació Raffaella! Estamos muy felices por ti mi Fran, te deseamos que te recuperes rapidísimo, que todo sea espectacular, con mucha salud, Raffaella es una niña sumamente bendecida”, compartió Rodríguez.

Por su parte, Jomari Goyso relató que la dominicana se dirigió al hospital a las 6 de la mañana, acompañada por su esposo.

“Está perfecta, está súper bien”, afirmó el español.

Este es el tercer hijo de la pareja, que ya son padres de Gennaro Antonino y Franco Raffaele.

En entrevistas pasadas, la también actriz adelantó que esta sería su última experiencia de maternidad.

Además, explicó que el nombre de la niña rendía homenaje a las raíces italianas de su familia paterna, al igual que el de sus hermanos mayores.

Fue el 31 de enero de este año que Lachapel confesó en vivo que estaba embarazada por tercera ocasión.

“Estamos muy contentos. Vamos a tener un tercer hijo, me siento muy agradecida con Dios por bendecirme de esa manera. Siempre quise tener una familia grande con un hombre que me quiere, que me cuida y que me valora en un hogar donde mis niños sean felices y sanos”, sostuvo Francisca.

“¡Estoy feliz! Este bebé llega a completar la familia. Les prometo que es el último”, añadió.

La presentadora estará ausente del espacio televisivo por un tiempo mientras se recupera y disfruta de esta nueva etapa rodeada de su familia.