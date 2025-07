Todo mundo esperaba esta serie de época con ansias: promete superar todas tus expectativas

Desde el éxito arrollador de Bridgerton hasta The Crown, Netflix ha comprobado que las series de época no solo son sinónimo de elegancia, sino también de audiencias globales cautivadas. Vestidos suntuosos, casas señoriales, amores imposibles y un sinfín de escándalos sociales hacen de estas producciones un escape perfecto para los espectadores. Y para los fanáticos del romance clásico, una gran noticia: Orgullo y Prejuicio estará de regreso.

La plataforma de streaming trabaja en una nueva adaptación de la emblemática novela de Jane Austen, esta vez en formato de miniserie de seis episodios. Escrita por la reconocida autora y guionista Dolly Alderton (Everything I Know About Love) y dirigida por Euros Lyn (Heartstopper), la serie promete ser una versión fiel al espíritu de la obra original, pero con un enfoque fresco para una nueva generación.

Ellos serán los protagonistas de la serie ‘Orgullo y prejuicio’

La dupla protagónica ha generado gran emoción entre los seguidores del drama británico. Emma Corrin, conocida por su interpretación de la princesa Diana en The Crown, asumirá el icónico papel de Elizabeth Bennet, mientras que Jack Lowden (Slow Horses) dará vida al siempre enigmático Mr. Darcy. A ellos se suma la aclamada actriz Olivia Colman, quien interpretará a la inolvidable señora Bennet, aunque aún no se han revelado más detalles de su papel.

La producción se filmará en el Reino Unido este mismo año y cuenta con un equipo creativo que busca honrar el legado de Austen sin perder la frescura que caracteriza a las producciones contemporáneas. Dolly Alderton ha declarado:

“Orgullo y Prejuicio es el plano original de la comedia romántica. Me emociona traer de vuelta a estos personajes complejos y entrañables para quienes aman esta historia y para quienes están a punto de conocer a Lizzie y Darcy por primera vez”.

Un clásico que nunca pasa de moda

Publicada en 1813, Orgullo y Prejuicio es la segunda novela de Jane Austen y una de las más influyentes de la literatura inglesa. La historia sigue a Elizabeth Bennet, una joven brillante y decidida, que desafía las expectativas sociales del matrimonio en la Inglaterra del siglo XIX. Su tenso y apasionado vínculo con Mr. Darcy ha sido replicado, analizado y amado durante más de 200 años.

Esta nueva producción llega tras muchas versiones memorables, como la serie de la BBC de 1995 protagonizada por Colin Firth y Jennifer Ehle, y la película de 2005 con Keira Knightley y Matthew Macfadyen, que incluso tendrá un reestreno en cines para celebrar su 20º aniversario.

Netflix ya ha probado suerte con Austen antes, con la película Persuasión (2022) protagonizada por Dakota Johnson, aunque esa versión dividió opiniones por su tono más moderno. Sin embargo, todo indica que Orgullo y Prejuicio apostará por una adaptación más tradicional, algo que los fans de Austen agradecerán.

¿Cuándo se estrena la serie?

Aunque aún no hay una fecha oficial de estreno, se espera que la serie llegue a la plataforma en 2025. La producción comenzará este año en el Reino Unido, y la expectativa ya está por las nubes.

Netflix ha prometido que esta adaptación será “una fiel y clásica reinterpretación del libro”, capaz de conectar con quienes crecieron amando a Elizabeth y Darcy, pero también de enamorar a quienes apenas los conocerán.

Así que si eres amante de los romances históricos, ve preparando el té y desempolvando tus ediciones de Jane Austen, porque Orgullo y Prejuicio está por regresar con todo su drama, ingenio y pasión a la pantalla.