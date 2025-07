Ednita Nazario publica emotivas fotos junto a Bad Bunny

La cantante puertorriqueña Ednita Nazario publicó emotivas fotografías junto al exponente urbano Bad Bunny, con quien compartió escenario el pasado domingo en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

A través de sus redes sociales, “la diva ponceña” compartió varias imágenes en las que aparece junto a Bad Bunny, previo a su presentación en la sexta función de la residencia “No me quiero ir de aquí”, donde fue la encargada de interpretar el tema “Lo que le pasó a Hawái”.

“Ser un buen puertorriqueño no se trata de política ni de divisiones, sino de orgullo, identidad y amor por la patria...”, fue la cita que acompañó las fotografías.

Al igual que Nazario, en la tercera función de la residencia Pedro Capó fue el encargado de interpretar el tema que hace una crítica social sobre la situación colonial de Puerto Rico.

Durante las primeras seis funciones de la residencia de conciertos, Bad Bunny ha recibido a varios invitados. Además de Ednita Nazario, se han presentado en el escenario Jhay Cortéz, Wisin, Jowell & Randy, Eladio Carrión, entre otros.

Los Pleneros de la Cresta y Chuwi han sido parte de todas las funciones, y la artista RaiNao ha participado en los dos últimos sábados.

Tras cumplir con las primeras seis funciones de su residencia de conciertos No me quiero ir de aquí en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, el artista puertorriqueño Bad Bunny expresó lo que ha sentido durante los primeros espectáculos.

Bad Bunny describe sus primeras funciones

El artista explicó que todas las funciones se han dado en un ambiente de armonía y orgullo, dentro y fuera del coliseo en la capital de la isla, y han servido para unir al pueblo puertorriqueño en una gran fiesta.

“El sentimiento es único; cada vez que me hablan de la residencia no tengo palabras para describir lo bonito que se está dando. Todo el mundo que va me dice wow… es un ambiente de mucha armonía, de fiesta, de orgullo, mucho sentimiento, unión. Es una energía, un vibe que nunca había sentido en otro show. Loco de ver la película y volver para casa porque estoy loco de que sea viernes”, expresó Bad Bunny durante una entrevista con Good Morning America en la alfombra roja del estreno de Happy Gilmore 2 en Nueva York.

El exponente urbano, quien cumplió con el compromiso de la presentación del filme protagonizado por Adam Sandler, aseguró que estaba ansioso por volver a la isla para continuar con las próximas funciones de la residencia.

Igualmente, explicó que antes del comienzo de la primera función estaba muy nervioso y no quería que ese día llegara; sin embargo, tras los primeros espectáculos, el miedo ya no está presente y solo desea seguir compartiendo con sus fanáticos en cada función.

El próximo fin de semana continúa la residencia de Bad Bunny con las funciones 7, 8 y 9. En un principio, cuando se vendieron los boletos, la producción indicó que estas primeras nueve funciones serían exclusivas para residentes de Puerto Rico.

A partir del primer fin de semana de agosto comenzarán el resto de las funciones, en las que se espera que miles de turistas lleguen a la isla tras adquirir paquetes de viaje para asistir a la residencia.