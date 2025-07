¿Cuántas escenas post créditos tiene ‘The Fantastic Four: First Steps’?

Fantastic Four

Como es costumbre de las películas de Marvel, ‘The Fantastic Four: First Steps’ también contiene escenas post créditos que pueden dar pistas acerca del futuro de la saga o de otras producciones de la franquicia. De esta manera, los fanáticos del Universo Cinematográfico de Marvel pueden prepararse para lo que verán en el cine una vez que haya finalizado la película.

Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Ebon Moss-Bachrach y Joseph Quinn forman parte del elenco de ‘The Fantastic Four: First Steps’, película en la que se introduce la historia del equipo de superhéroes conformado por Mr. Fantástico, la Mujer Invisible, La Mole y la Antorcha Humana respectivamente.

Esta nueva entrega está por estrenarse en cines de México, pues llegará a la pantalla el próximo 24 de julio y ha generado gran expectativa entre los seguidores del MCU, pues ha recibido una gran cantidad de críticas favorables entre expertos del séptimo arte, pues tan solo en Rotten Tomatoes alcanzó el 88% de calificación.

The Fantastic Four: First Steps

‘The Fantastic Four: First Steps tiene más de una escena post créditos

‘The Fantastic Four: First Steps’ tiene una duración total de una hora con 55 minutos, en la que se pueden disfrutar de efectos especiales que evocan a un ambiente retrofuturista en el que los protagonistas se ven en la necesidad de enfrentarse a diversos conflictos con tal de salvaguardar el bien de la humanidad.

Para complacer a los fanáticos de Marvel, ‘Fantastic Four: First Steps’ no solo cuenta con una escena post créditos, pues al final de la película se pueden disfrutar de dos escenas que hacen un guiño al futuro de la trama, que tiene que ver con el villano principal y que genera incertidumbre sobre cómo los protagonistas vencerán la próxima batalla.

Ahora, quienes vayan al cine a ver la película de Los Cuatro Fantásticos, sabrán que deberán esperar a que finalicen los créditos antes de retirarse de la sala.