“Se ve fatal”: el cambio ‘radical’ de David Beckham, que ni a Victoria Beckham le gustó y dicen “se le fue la mano”

David Beckham sorprendió al internet con su nuevo cambio de look, que fue más allá de lo radical, y es que, el famoso futbolista sorprendió hasta su esposa, la diseñadora Victoria Beckham, con su abrupta decisión que lo hizo lucir casi ¡Irreconocible!

El famoso futbolista ocupó sus redes sociales para compartir más detalles de este cambio de look que dejó sorprendidos a todos, incluso a sus propios hijos, de quienes adelantó, “ya tenían contenido” refiriéndose a la reacción de Romeo, Cruz y Harper Seven sobre este nuevo corte de pelo.

David y Victoria Beckham El exfutbolista dejó a su esposa en evidencia e hizo reír a todos (@davidbeckham/Instagram)

Este cambio de look no gustó ni a la mismísima Victoria Beckham, y es que, el primer “error” que David Beckham habría cometido, fue el de no acudir con su peluquero de confianza, lo que habría dejado un corte arriesgado que generó una ola de risas por parte de sus hijos y su esposa, quien, con su característica honestidad, no dudó en hacerle saber su descontento.

David Beckham cambia de look y esta fue la reacción de Victoria Beckham

El cambio de look que dejó ver a David Beckham con el cabello rapado no solo llamó la atención por su abrupta decisión, sino por la reacción “sin filtros” de Victoria Beckham, de quien el exfutbolista confesó lo que dijo:

“No es gracioso. Así que esto pasó ayer mientras me afeitaba la cabeza, y como pueden escuchar, a mi esposa no le pareció gracioso en absoluto. Victoria, no siempre tienes que ser tan honesta”, confesó David Beckham, tras confesar que Victoria Beckham, sin mayor reparo, expresó: “Se ve horrible”.

Además, el exfutbolista, reveló que sus hijos tenían la misma opinión que Victoria Beckham: “Y sí, los niños tienen contenido”, refiriéndose a sus hijos Romeo, Cruz y Harper Seven.

Victoria Beckham “odió” el nuevo look de David Beckham y así se lo hizo saber

En el video, David Beckham, deja ver que se había rapado la cabeza, sin embargo, dejó a la vista una parte que dejó ver que “se le había pasado la mano”, mostrando su ‘calvicie’, luego de que se le cayera el seguro de la rasuradora.

Tan elegante como siempre, al fondo del video se escucha a Victoria Beckham diciendo: “¿Qué has hecho?”, mostrando su evidente sorpresa, que más tarde, la propia diseñadora, terminó diciéndole: “No se ve bien. Siempre voy a ser sincera contigo. Se ve fatal”, a lo que el exfutbolista, apenado por su accidente, respondió: “No da risa”.

Además, contó que sus hijos ya tienen “horas de contenido”, por lo que espera que próximamente compartan contenido en sus redes sociales sobre el error que cometió su padre.

David Beckham con su nuevo look divertido

Fueron unos días antes, el 17 de julio, cuando el exfutbolista reveló a Gary Neville, en el pódcast 'Overlap' que el corte al ras era su favorito “Siempre me gustó la cabeza rapada porque era fácil de mantener y no había nada que hacer”. Además, David Beckham especuló que podría ser blanco de futuras burlas en la familia por este divertido error que le costó la elegancia que lo caracteriza.