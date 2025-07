La última publicación de Ozzy Osbourne y los récords que rompió en su despedida

El mundo de la música está de luto. Este martes se confirmó el fallecimiento de Ozzy Osbourne, ícono del heavy metal y figura indiscutible de la cultura rock. Tenía 76 años y dejó una huella inmortal en la historia de la música global.

Aunque su salud venía deteriorándose en los últimos años, la noticia tomó por sorpresa a millones de fans que aún celebraban el histórico concierto de despedida de Black Sabbath, su legendaria banda, realizado apenas semanas atrás en su ciudad natal, Birmingham.

Sus últimas publicaciones

En sus redes sociales, Ozzy Osbourne se mantuvo cercano a sus fanáticos hasta los últimos días. Su última publicación en Instagram, del 20 de julio, fue una invitación a rememorar el estreno del documental The 9 Lives of Ozzy Osbourne, proyectado el 4 de julio en Millennium Point, Birmingham. “¿Asististe al estreno cinematográfico?”, escribió junto a un clip promocional.

Tres días antes, el artista compartió una imagen de un mural homenaje en Navigation Street: “La firma del muro de @MrMurals ahora está protegida bajo vidrio”. Un gesto simbólico que hoy cobra aún más fuerza.

Una despedida de récords

El pasado 5 de julio, Black Sabbath cerró su carrera con un evento sin precedentes. “Back to the Beginning” reunió a más de 40.000 personas en el estadio Villa Park y fue visto por 5,8 millones de personas en todo el mundo a través de streaming en formato pay-per-view, según reportó The Guardian.

La jornada duró más de nueve horas, convirtiéndose en el concierto de despedida más extenso jamás organizado en el ámbito del rock y el metal. Una ceremonia cargada de nostalgia, riffs inolvidables y la energía única de Ozzy, quien agradeció al público con su característica mezcla de humor y emoción.

Un legado inmenso

Más allá de la música, Ozzy Osbourne fue un fenómeno cultural. Desde sus inicios con Black Sabbath hasta su carrera solista, su influencia redefinió el metal, la estética y la industria misma. A junio de 2025, su patrimonio neto se estimaba en USD 220 millones, según el medio financiero británico Finance Monthly.

Su vida fue un torbellino de excesos, redención, familia y genialidad. Hoy, millones lo recuerdan como el eterno showman, el que desafió límites y elevó el rock a otra dimensión. El “Príncipe de las Tinieblas” se apaga, pero su leyenda apenas comienza.