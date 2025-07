¿De qué murió Ozzy Osbourne, fundador de Black Sabbath?

Durante la mañana de este martes 22 de julio se reportó el fallecimiento de John Michael Osbourne, más conocido como Ozzy Osbourne. Su familia comunicó la noticia que causó impacto a nivel mundial debido a su repercusión en el ámbito musical.

“Con una tristeza indescriptible, informamos del fallecimiento de nuestro querido Ozzy Osbourne esta mañana. Estaba con su familia y rodeado de mucho cariño”, explicó el comunicado oficial.

¿De qué falleció fue Ozzy Osbourne?

Aunque hasta el momento se desconoce la causa de su muerte, se cree que las múltiples operaciones y el síndrome de Parkinson que sufrió desde 2020 fueron los efectos que deterioraron su estado de salud.

En 2020, Ozzy Osbourne reveló que padecía Parkinson tipo 2, enfermedad que afectó su movilidad y salud general. Desde 2019 enfrentó múltiples cirugías tras una caída que agravó lesiones previas en la columna. Pese a una operación mayor en 2022, el deterioro físico lo obligó a cancelar su gira y retirarse definitivamente de los escenarios.

¿Quién fue Ozzy Osbourne?

John Michael “Ozzy” Osbourne, nacido en Birmingham en 1948, fue una de las figuras más influyentes del heavy metal. En 1968 fundó Black Sabbath, banda pionera del género, con la que lanzó discos icónicos como Paranoid (1970) y Master of Reality (1971).

Tras ser expulsado en 1979 por sus adicciones, inició una exitosa carrera solista con álbumes como Blizzard of Ozz (1980) y No More Tears (1991). Apodado “El Príncipe de las Tinieblas”, ha sido objeto de controversia por su estética provocadora y episodios como morder la cabeza de un murciélago en 1982.

En 2002 protagonizó el reality The Osbournes, mostrando su vida familiar. Diagnosticado con Parkinson en 2020, Osbourne siguió activo musicalmente. Vendió más de 100 millones de discos y fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 2006.