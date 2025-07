“No estoy perreando, estoy trabajando”: Intérprete de señas explica video en concierto de Bad Bunny

Una de las intérpretes de señas que se encuentra laborando en la residencia de conciertos del exponente urbano, Bad Bunny, realizó un video en el cual explica los movimientos que realiza al momento de traducir al lenguaje de señas las canciones que forman parte del repertorio del evento.

Se trata de Paola Pérez, identificada en las redes sociales como @tu.interprete.pao quien recientemente se fue viral por un video donde se encontraba interpretando en señas el tema “Safaera” de Bad Bunny junto a Jowell &Randy y Ñengo Flow. Sin embargo, esta tuvo que explicar que no se trata de un baile ni un “perreo” durante el concierto, sino de interpretar en señas toda la letra de la canción como parte de la accesibilidad para las personas de la comunidad sorda que asisten a los conciertos.

“Lo que para algunos se pudo ver como algo fuerte, para otros fue claridad”, comenzó diciendo y colocó varios videos de miembros de la comunidad sorda agradeciendo su trabajo.

“La accesibilidad no es solamente poner un intérprete y ya, nosotros nos encargamos de asegurarnos que toda la información brindada, se diga tal y como lo está diciendo el artista. Eso incluye palabras soeces, lenguaje explícito, todo lo que compone un concierto, nosotros lo transmitimos. Aunque a veces sí se pueden ver graciosos los videos, recuerden que esto es accesibilidad para una comunidad sorda enorme en Puerto Rico. Así que ya saben, no estoy perreando, no estoy bailando, estoy trabajando”, añadió.

Desde el mes de marzo de este año, el Coliseo de Puerto Rico anunció la inclusión de intérpretes de lenguaje de señas de manera permanente para todos sus eventos. Esta iniciativa pionera, llamada Sign Check, surge como parte de un compromiso con la equidad e inclusión social y es liderada por la Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones de Puerto Rico (PRCDA), en colaboración con el Coliseo y La Fortaleza.

El proyecto Sign Check no solo se limita a la presencia de intérpretes en los eventos, sino que también incluye:

• Pantallas dedicadas para interpretación en lenguaje de señas en tiempo real.

• Espacios estratégicos con visibilidad preferencial para personas con discapacidad auditiva.

• Mejoras en el sistema de compra de boletos accesibles.