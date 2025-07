Analista político llama “pendejo” a Normando Valentín por comentario sobre paternidad de Pablo José Hernández

El analista político y podcastero, Luis Herrero, arremetió fuertemente en contra del periodista Normando Valentín tras una publicación de este en las redes sociales en relación al anuncio del comisionado residente Pablo José Hernández quien será padre de un niño.

En su análisis, Herrero criticó tanto a Valentín como a otras figuras en las redes sociales que han insinuado que la razón del anuncio sobre la paternidad del también presidente del Partido Popular Democrático (PPD) esté relacionado a una posible candidatura a la gobernación.

“Ayer vi un tuit de una personalidad de las noticias con demasiada trayectoria y demasiada credibilidad que honestamente me defraudó y tengo que aprovechar este micrófono porque si no lo hago yo, no lo va a hacer nadie y le quiero enviar un mensaje a Normando Valentín”, comenzó diciendo el analista.

¿Cuál fue el tuit de Normando Valentín?

Tras la publicación de Hernández, anunciando que será padre de un niño, el periodista publicó un escrito en la red social X (antes Twitter) insinuando que se trata de una estrategia política.

“Cuando usted juega por el libro para ser candidato a la gobernación…se ve claro el 1,2,3…#laexperiencianoseimprovisa #esapeliculalaviya”, fue la publicación del periodista ancla de WAPA TV.

Reacción de Luis Herrero

Ante esto, el analista político Luis Herrero, en su programa Puestos Pa’ la Mañana (Radio Isla 1320) le dejó saber a Valentín que lo había defraudado y que debía retirar la publicación de las redes. Igualmente, le indicó que le dio la razón el presidente senatorial quien en el pasado lo ha descrito como un “pendejo”.

“Mira Normando, yo espero que después de que se te haya quitado la emoción de los hot takes en Twitter y hoy reconsideres y borres ese tuit. Con qué cara…hoy te vas a parar frente a las cámaras de WAPA a hablar sobre el mejor país que queremos, hablar de que todos queremos echar para adelante, hablar de que hace falta que nos unamos, cuando tú ni siquiera tienes la bondad en el corazón de ponerte feliz porque alguien va a ser papá y mamá. Tú no sabes por lo que están pasando ellos, al igual que no sabes por lo que pasó la gobernadora o lo que pasó Juan Dalmau en su momento. Al igual que en algún momento en tu carrera pública te han atacado por asuntos que no son culpa tuya, asuntos de tu familia o has pasado por situaciones difíciles y tienes que seguir viniendo a enfrentarte al micrófono, tengo que decirte que me defraudaste”, expresó Herrero.

“Me defraudaste seriamente, porque cómo te voy a defender cuando (Thomas) Rivera Schatz te ataca o te insulta, porque de verdad aquí tengo que darle la razón a Rivera Schatz, porque con ese tuit luciste como un pendejo. Yo espero que recapacite”, añadió.

Del mismo modo, criticó a las personas que compartieron la publicación del periodista de WAPA.

Pablo José Hernández anuncia que será padre

Toda esta controversia comienza luego de que el comisionado residente, Pablo José Hernández, anunciara en sus redes sociales que será padre de un niño.

“¡Vamos a tener un nene! Estamos muy entusiasmados y agradecidos de que vamos a ser padres a finales de enero”, expresó.