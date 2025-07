Director de Avatar trabajará con Billie Eilish en misterioso proyecto 3D

La estrella del pop alternativo Billie Eilish sorprendió a sus fanáticos durante su concierto hoy, sábado, en Manchester, al anunciar que está trabajando en un proyecto 3D junto al legendario director de cine James Cameron.

Aunque la cantante estadounidense no ofreció muchos detalles, sí confirmó que las cámaras adicionales en el escenario del espectáculo estaban relacionadas con esta nueva producción.

“Estamos haciendo algo muy especial con alguien llamado James Cameron… y será en 3D”, dijo la cantante en medio del show, provocando gritos eufóricos y una oleada de especulaciones en las redes sociales.

La revelación desató rumores de que se trata de una película-concierto inmersiva basada en su más reciente gira Hit Me Hard and Soft: The Tour, que actualmente recorre Europa y llegará a Norteamérica en octubre.

Cameron, quien posiblemente estuvo presente grabando el evento, es reconocido por su dominio de la tecnología visual y narrativa. El creador de Titanic y Avatar, las dos películas más taquilleras de la historia, ha sido pionero en formatos como el 3D y la captura de movimiento.

La colaboración de Billie y Cameron apunta a algo fuera de lo convencional. Con la cantante aportando su visión artística única y el productor su dominio del lenguaje visual y tecnológico, se espera una experiencia que mezcla sonido, imagen y emoción en un formato completamente inmersivo.

A sus 23 años, Eilish ya es una figura dominante de la cultura pop. La cantante ha ganado nueve premios Grammy , y dos premios Oscar.

Asimismo, su más reciente disco, Hit Me Hard and Soft, ha sido elogiado por su increíble presentación de emociones a través de cada canción y su producción, tanto en sonido como escritura.