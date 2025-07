Películas buenas en Netflix que te harán creer en el amor otra vez

Netflix tiene un amplio catálogo para los enamorados empedernidos y también para quienes ya habían perdido la fe en el amor. Entre comedias románticas, historias de desamor que se transforman en segundas oportunidades, y clásicos que nos recuerdan que el amor verdadero no siempre es perfecto, la plataforma es un refugio para corazones románticos de todas las edades.

Porque sí, el amor puede ser un torbellino de emociones, y a veces, lo único que necesitamos es una buena película para volver a sentir esa chispa. Ya sea que estés en pareja, soltero o simplemente soñando con una historia digna del cine, prepárate: estas películas en Netflix no solo te van a entretener, también podrían devolverte la fe en el amor.

PUBLICIDAD

1. Always Be My Maybe: amigos, destino… y Keanu Reeves

Película Películas para volver a creer en el amor (Netflix)

Si alguna vez tuviste una amistad que pudo ser algo más, esta historia te va a tocar el corazón. Sasha (una chef exitosa) y Marcus (un músico relajado) se reencuentran después de años sin verse, solo para descubrir que su conexión sigue viva.

Con diálogos ágiles, momentos realmente tiernos y una aparición inolvidable de Keanu Reeves interpretándose a sí mismo (¡y robándose la escena!), Always Be My Maybe es una comedia romántica que combina humor, nostalgia y segundas oportunidades.

Ideal para verla acurrucado con una manta suave y tu snack favorito. Porque a veces, el amor verdadero necesita tiempo y una buena banda sonora.

2. Someone Great: cuando el amor duele, pero también sana

Someone great (Sarah Shatz)

¿Quién dijo que las historias de amor solo son válidas si terminan bien? Someone Great nos lleva de la mano por el viaje emocional de Jenny, una mujer que acaba de terminar una relación larga y decide vivir una última aventura con sus mejores amigas.

Más que una historia romántica, es una oda al amor propio, la amistad femenina y el poder de reconstruirse desde el dolor. Con una banda sonora poderosa y escenas que mezclan humor con melancolía, esta película es perfecta para una noche de autocuidado, pañuelos incluidos.

PUBLICIDAD

3. 20th Century Girl: nostalgia, juventud y primer amor

Película Películas para volver a creer en el amor (Netflix)

Prepárate para viajar en el tiempo a Corea del Sur en 1999. Esta joya coreana sigue a Na Bo-ra, una adolescente que promete vigilar al chico que le gusta a su mejor amiga mientras ella está en el extranjero pero termina enamorándose del mejor amigo de él.

Con una estética retro adorable, emociones adolescentes a flor de piel y una historia que se queda contigo mucho después de los créditos, 20th Century Girl es una carta de amor a los romances juveniles y a esos sentimientos que solo se viven una vez.

4. Our Souls at Night: el amor no tiene edad

Película Películas para volver a creer en el amor (Netflix)

Jane Fonda y Robert Redford protagonizan esta delicada y madura historia de dos viudos que encuentran consuelo en la compañía del otro. Lo que empieza como una forma de combatir la soledad termina despertando sentimientos profundos.

Our Souls at Night es un recordatorio de que el amor puede llegar cuando menos lo esperas, y que nunca es tarde para abrir el corazón. Una película cálida, íntima y necesaria.

5. Orgullo y prejuicio: un clásico que nunca falla

Si lo tuyo son los amores lentos, cargados de tensión, miradas prolongadas y palabras no dichas, Pride and Prejudice es tu mejor opción. Elizabeth Bennet y el señor Darcy son el epítome del romance que crece con el tiempo, desafiando prejuicios y orgullos.

Más allá de la historia de amor, esta obra maestra de Jane Austen nos recuerda que no todo es amor a primera vista, que los gestos silenciosos dicen más que los ramos de flores y que cada relación tiene su propio ritmo.