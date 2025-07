Todo listo para la 64ta Feria Nacional de Artesanías de Barranquitas

El Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP) y el Centro Cultural Luis Muñoz Rivera anunciaron que ya está todo listo para celebrar la 64ta Feria Nacional de Artesanías de Barranquitas, que se llevará a cabo este fin de semana, del viernes 18 al domingo 20 de julio, en la plaza pública Monseñor Miguel A. Mendoza de Barranquitas.

“La Feria Nacional de Artesanías de Barranquitas es una de nuestras celebraciones culturales más esperadas y emblemáticas. Cada año, reúne a nuestras artesanas y artesanos, quienes muestran su creatividad a través de piezas únicas, elaboradas con técnicas tradicionales y altos estándares de calidad. Desde el Instituto de Cultura Puertorriqueña nos llena de orgullo apoyar esta feria, que fomenta y fortalece nuestras tradiciones, al tiempo que enriquece la cultura puertorriqueña. Este evento cobra aún mayor significado al celebrarse durante el Mes del Artesano, cuando reconocemos el valor y la aportación de este sector fundamental para nuestra identidad cultural”, expresó la directora ejecutiva del ICP, Melissa Santana.

Esta feria, considerada la más antigua de Puerto Rico, se distingue por la variedad y calidad de las piezas que se presentan. Cada año, miles de personas asisten a esta tradicional celebración que cuenta con una rica historia y un valioso legado cultural. Entre los renglones artesanales que el público podrá disfrutar se encuentran el barro en torno, la talla en madera, hamacas, orfebrería, juguetes tradicionales como muñecas de trapo, caballitos de palo, carritos de madera y labores de aguja, entre otros.

Por su parte, la directora interina del Programa de Artes Populares del ICP, Jessabet Vivas, resaltó que “la Feria Nacional de Artesanías de Barranquitas celebra la tradición y la creatividad que distinguen la artesanía puertorriqueña. Desde su origen en 1959, ha sido símbolo del talento de nuestra gente y del compromiso con la preservación de nuestro patrimonio. Nos enorgullece conmemorar esta sexagésima cuarta edición como parte del legado cultural que continuamos fortaleciendo desde el Instituto de Cultura Puertorriqueña.”

Las actividades comienzan el viernes 18 de julio con un extenso y variado mercado artesanal desde las 9:00 a.m. Las presentaciones artísticas iniciarán a la 1:00 p.m. con una función para niños a cargo de la Fundación Corazón Elástico. La música comenzará a las 2:30 p.m. con el Trío Matices, acompañado por Jovino González. A las 4:00 p.m. se presentará Víctor Ortiz y su grupo Contra la Corriente, seguido por Cultura Fina a las 5:30 p.m. A las 7:00 p.m. se llevará a cabo un Tributo a los Soneros, y el gran cierre de la noche será a las 8:30 p.m. con la Orquesta Abran Paso y, desde Nueva York, Adalberto Santiago, estrella de Fania.

El sábado 19 de julio comenzará con las inscripciones para el tradicional Maratón Luis Muñoz Rivera desde las 6:00 a.m. El mercado artesanal abrirá nuevamente a las 9:00 a.m. A las 12:00 p.m. se presentará el Trío Tabú, seguido por Sendero de Cultura. La música continuará a las 3:00 p.m. con Manuel Rivera Cátala y Sentimiento Jíbaro. A las 3:45 p.m. el Taller Guariken ofrecerá piezas teatrales, y a las 4:00 p.m. se celebrará una misa. La programación musical continuará a las 5:00 p.m. con el grupo Ausuba y Herencia Musical, junto a Modesto y Christian Nieves. A las 8:00 p.m. será el turno del grupo Esencia, y la noche cerrará con la energía del grupo Algarete.

La feria culmina el domingo 20 de julio con actividades desde temprano. El mercado artesanal abrirá a las 8:00 a.m., seguido por la Misa Jíbara a las 9:00 a.m. en la Parroquia San Antonio de Padua. Las presentaciones en tarima iniciarán a las 11:00 a.m. con el Taller Teatral Guariken, seguido por el Ballet Folklórico Guateque a las 12:00 p.m. A la 1:30 p.m., la Orquesta Criolla Nacional Mapeyé subirá a tarima junto a los trovadores Roberto Silva y Alberto Ortega. A las 3:00 p.m. se presentará La Familia Cepeda, seguida por Luis Daniel Colón y su grupo a las 4:30 p.m. El cierre musical, a las 6:30 p.m., estará a cargo de Plenéalo y el gran final de esta 64ta edición lo ofrecerá Luisito Carrión y su orquesta.