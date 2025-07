Lin-Manuel destinará el décimo aniversario de “Hamilton” a apoyar a organizaciones que ayudan a inmigrantes

Lin-Manuel Miranda anunció que utilizará la celebración del décimo aniversario de su exitoso musical de Broadway “Hamilton” como una iniciativa para recaudar fondos destinados a una coalición de organizaciones sin fines de lucro que brindan apoyo a inmigrantes.

La función especial programada para el 6 de agosto en el Teatro Richard Rodgers de Broadway tiene como objetivo generar alrededor de 3 millones de dólares para la coalición Immigrants: We Get the Job Done, integrada por 14 entidades, entre ellas Hispanic Federation, National Immigration Law Center, Haitian Bridge Alliance y Tahirih Justice Center. Los fondos serán aportados por Miranda, su familia, el Fondo Familiar Miranda y el elenco actual de la obra.

En entrevista con The Associated Press, Miranda señaló que esta iniciativa representa un tributo apropiado tanto para “Hamilton” como para su figura central, Alexander Hamilton, a quien considera una inspiración a pesar de que no se habría definido a sí mismo como inmigrante. “Su historia refleja, en cierto sentido, la experiencia migratoria en Estados Unidos. No nació aquí ni llegó desde Inglaterra, sino que emigró del Caribe huyendo de circunstancias adversas y contribuyó decisivamente a la formación del país”, explicó.

Miranda también adelantó detalles del evento especial de aniversario, que será exclusivo con invitación, y la recepción previa que organizará. Además de la presencia del público, se ha convocado a todos los actores que han participado en la temporada de Broadway para que formen parte de la audiencia esa noche. “Estamos preparando un saludo final y una sorpresa adicional”, añadió sin ofrecer más detalles.

La mayoría de las invitaciones fueron distribuidas entre ganadores de un sorteo organizado por Prizeo, donde los participantes realizaron donaciones mínimas de 10 dólares a la coalición. Asimismo, se ofrecerán paquetes VIP con precios entre 2,500 y 10,000 dólares a través de la Hispanic Federation, con los ingresos igualmente destinados a la causa.

Miranda enfatizó la importancia de la narrativa migrante en la identidad estadounidense: “Muchas personas que conozco vinieron a este país buscando una vida mejor y, una vez aquí, contribuyeron a su mejora. Creo que esa es una de las grandes promesas y virtudes del experimento estadounidense, y continuaré apoyando a las organizaciones que trabajan en favor de esta causa”.

Las organizaciones beneficiadas han resaltado la necesidad urgente de apoyo y recursos en un contexto de endurecimiento en las políticas migratorias. Desde el inicio del segundo mandato del expresidente Donald Trump, las medidas para deportaciones masivas se han intensificado, incluyendo la deportación acelerada a países donde muchas personas ni siquiera han estado, con el fin de controlar la inmigración irregular en Estados Unidos.