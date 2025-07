Ella es Kristin Cabot, la mujer que fue captada en kiss cam de Coldplay

Kristin Cabot, Chief People Officer de la empresa tecnológica Astronomer, fue objeto de enorme atención mediática tras quedar “cazada” en la kiss cam del concierto de Coldplay en Boston, junto a su jefe, el CEO Andy Byron.

Cabot, quien presume en LinkedIn de “ganarse la confianza de empleados de todos los niveles” y crear culturas galardonadas, aparece en el video cubriéndose el rostro mientras Byron se aleja al ser proyectados en la pantalla gigante, generando millones de vistas y debates inmediatos

PUBLICIDAD

¿Quién es Kristin Cabot, CPO de Astronomer, y qué impacto tiene su aparición en la kiss cam junto al CEO Andy Byron?

Cabot se incorporó a Astronomer en noviembre de 2024 como CPO, tras consolidarse en firmas como Neo4j, Proofpoint y ObserveIT. Se presenta como una líder estratégica en RR.HH., especializada en cultura organizacional, retención de talento, integraciones posfusión y alineación cultura-objetivos.

En su perfil destaca frases como “lidero con el ejemplo” y “ajusto la estrategia de personas al negocio”, reflejando un estilo moderno e integral.

El video viral y reacción pública

Durante el show en Gillette Stadium, Chris Martin puso la cámara en ellos y bromeó: “Either they’re having an affair or they’re very shy”, justo cuando la pareja aparece incómoda en pantalla.

El video explotó en TikTok, X, Instagram y Facebook, donde usuarios recordaron la ironía de que la responsable de la cultura corporativa quede expuesta de esa forma Las reacciones en redes iban desde memes hasta cuestionamientos sobre límites profesionales.

Próximos pasos y reputación profesional

Hasta el momento, ni Cabot ni Astronomer han emitido declaraciones oficiales ni interno ni externo; sin embargo, la viralización podría inducir revisiones de política interna o medidas de control de imagen digital. Será relevante observar cómo la firma maneja la situación y protege su marca.