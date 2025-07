Carmen Luvana se estrena como empresaria con línea de productos para adultos

Michelle Sandoval, mejor conocida como Carmen Luvana, decidió abrazar su pasado como actriz de cine para adultos y relanzar su imagen desde una perspectiva educativa, con el lanzamiento de su propia línea de juguetes íntimos para parejas.

“Me di cuenta, tras regresar a las redes, que claro, jamás volveré a hacer lo que hice hace 20 años, como las películas. Pero entendí que, incluso cuando traté de cambiar mi nombre a Michelle, Carmen siempre va a estar”, expresó Sandoval en entrevista telefónica con Metro Puerto Rico y El Calce.

Con esta línea de productos para adultos, Sandoval debuta como empresaria, un sueño que —afirma— llevaba años cultivando. Su propuesta busca fomentar la cercanía y mejorar la conexión entre las parejas a través de la intimidad.

“Cuando se trata de productos para adultos, tengo conocimiento. No solo por mi experiencia, sino porque mi enfoque es distinto. Me concentro más en hacer videos sobre temas de pareja, y cada vez que estoy en vivo, la gente me pide consejos: ‘¿Qué puedo hacer con mi mujer, en la intimidad?’ Me ven como una experta, aunque no tenga licencia en esa área”, comentó.

A pesar de no contar con formación profesional en sexología, asegura que disfruta responder preguntas y orientar a su audiencia, lo que la motivó a crear y vender artículos como juguetes sexuales, lubricantes y aceites.

“El 99 por ciento de las personas que me compran nunca han usado este tipo de productos, pero me siguen desde hace tiempo y sienten que les ha ayudado en su matrimonio”, explicó.

Sandoval destacó que su línea está diseñada para todos, sin importar género u orientación sexual. “Quiero que cada persona tenga algo”, afirmó.

Con esta nueva faceta, la empresaria puertorriqueña busca contribuir a eliminar los tabúes en torno al placer sexual. Además, adelantó que le gustaría ampliar su contenido hacia una dimensión más educativa, de la mano de profesionales como sexólogas.

“Quiero que el tema deje de ser tabú y se convierta en algo más educativo”, concluyó.

Los productos ya están disponibles a través de su tienda virtual: www.luvana.com.