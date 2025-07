“Tiene cara de embarazada”: la nueva foto de Ángela y Nodal que desató sospechas

Luego de que en redes sociales empezara a circular un video en el que supuestamente Christian Nodal habría sido captado acompañado por su padre y de una misteriosa mujer que subió a su camioneta, el nombre del famoso cantante una vez más está en boca de todos, esta vez, porque los rumores sobre un embarazo han vuelto a surgir.

Desde que el 24 de julio del 2024, el originario de Caborca, Sonora, llegó al altar junto a Ángela Aguilar, se ha especulado un embarazo que ha sido desmentido en cada una de las apariciones de la pareja, donde la cantante de ‘Nadie se Va Como Llegó’ presume una figura envidiable, sin embargo, el rumor resurgió luego de una reciente aparición de ambos, donde el rostro de la hija de Pepe Aguilar causó debate.

A muy pocos días de cumplir su primer aniversario de bodas, la integrante de la Dinastía Aguilar y Christian Nodal han vuelto a desatar sospechas de embarazo y no solo eso, si no que, junto a esta polémica, se le suma una acusación de infidelidad al cantante de ‘Adiós Amor’ de la que todavía no han roto el silencio.

Ángela Aguilar desata sospechas de embarazo por esta foto

La familia de Pepe Aguilar y Aneliz Álvarez suele presumir fines de semana juntos, disfrutando de noches bohemias y carnes asadas desde su residencia ubicada en Houston, Texas, por lo que no es raro que el hermano de Ángela, Leonardo, comparta a través de sus redes sociales, algunos detalles de estos momentos.

Si bien, algunas de estas apariciones han dado de qué hablar en redes sociales, una imagen que fue difundida desde el 5 de julio, empezó a desatar sospechas de la llegada de un nuevo integrante a la familia de Pepe Aguilar, ¿será abuelo?

Y es que, en una foto donde se les ve al interior de la residencia de los Aguilar en Texas, usuarios, una vez más, empezaron a sospechar que Ángela Aguilar podría estar esperando a su primer hijo, pese a que la joven ha negado cualquier tipo de rumor relacionado a este tema en el pasado.

¿Ángela Aguilar está embarazada?

En la foto se le ve abrazada a Nodal, inclinando ligeramente la cabeza hacia él, y en otra más, a Leonardo Aguilar posando junto a los esposos, y a pesar de que ella, luce su impresionante figura con unos leggings boho y una camiseta blanca básica, luciendo orgullosa su corte de pelo bob, las sospechas de embarazo surgieron por su rostro.

Sin presumir una gota de maquillaje en el rostro, Ángela Aguilar desató sospechas de embarazo una vez más, y es que, los internautas, aseguraron que, esta vez, sí estaría en la dulce espera, diciendo: “Tiene cara de embarazada”.

Eso sí, es preciso aclarar que Ángela Aguilar pudo haber desmentido los rumores de embarazo con su reciente publicación, donde compartió la rutina de ejercicio a la que se han sometido ella y su esposo para cuidar de su figura con un video desde el gym, mientras ella presume un look deportivo en color negro.