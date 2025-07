“Severance” encabeza las nominaciones a los Emmy con 27 menciones

La Academia de Televisión de Estados Unidos reveló este martes las nominaciones a la 77.ª edición de los Premios Primetime Emmy, destacando a la serie de suspenso psicológico Severance como la más nominada de esta edición, con un total de 27 candidaturas.

La producción de Apple TV+, creada por Dan Erickson y protagonizada por Adam Scott, superó a otras favoritas como The Penguin de HBO Max, que obtuvo 24 nominaciones, y The Studio y The White Lotus, ambas con 23 menciones.

Las nominaciones fueron anunciadas en vivo desde Los Ángeles por los actores Harvey Guillén y Brenda Song. La ceremonia de premiación está pautada para el domingo 14 de septiembre, desde el Peacock Theatre, y será transmitida por CBS y Paramount+.

Las series más destacadas

En la categoría de Mejor Serie de Drama competirán Andor, The Diplomat, The Last of Us, Paradise, The Pitt, Severance, Slow Horses y The White Lotus. En Comedia, las nominadas son Abbott Elementary, The Bear, Hacks, Nobody Wants This, Only Murders in the Building, Shrinking, The Studio y What We Do in the Shadows.

En el apartado de Serie Limitada o Antológica, figuran Adolescence, Black Mirror, Dying for Sex, Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story y The Penguin.

Actuaciones reconocidas

En drama, entre los actores principales fueron nominados Sterling K. Brown (Paradise), Gary Oldman (Slow Horses), Pedro Pascal (The Last of Us), Adam Scott (Severance) y Noah Wyle (The Pitt). En la categoría femenina destacan Kathy Bates (Matlock), Bella Ramsey (The Last of Us), Britt Lower (Severance) y Keri Russell (The Diplomat).

En comedia, Jeremy Allen White (The Bear), Jason Segel (Shrinking) y Martin Short (Only Murders in the Building) están nominados como Mejor Actor, mientras que Jean Smart (Hacks), Quinta Brunson (Abbott Elementary) y Ayo Edebiri (The Bear) figuran como Mejor Actriz.

También se anunciaron las categorías de programas de no ficción. En Reality de competencia compiten The Amazing Race, RuPaul’s Drag Race, Survivor, Top Chef y The Traitors. En la categoría de Talk Show fueron nominados Jimmy Kimmel Live!, The Daily Show y The Late Show with Stephen Colbert.

Tendencias

Esta edición de los Emmy confirma el dominio de las plataformas de streaming en el panorama televisivo actual. Apple TV+ consolida su posición con el éxito crítico y técnico de Severance, mientras que HBO Max mantiene su presencia con múltiples producciones reconocidas, como The Penguin y The White Lotus.

La ceremonia evaluará producciones estrenadas entre el 1 de junio de 2024 y el 31 de mayo de 2025, y será presentada por el comediante Nate Bargatze.