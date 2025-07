Esta miniserie de misterio es tan perfecta que sólo necesita 3 episodios para triunfar

En una era donde las maratones de series pueden consumir fines de semana enteros, las miniseries de pocos episodios se han convertido en verdaderas joyas para los espectadores que buscan intensidad narrativa sin comprometerse por semanas.

Si una producción logra atraparte, conmoverte y sorprenderte en solo tres capítulos, sin duda estamos frente a algo especial. Y eso es precisamente lo que ha conseguido Towards Zero, la nueva adaptación de una obra de Agatha Christie que está causando sensación.

¿De qué va Towards Zero?

Ambientada en 1936, Towards Zero nos transporta a Gull’s Point, una mansión costera donde se reúnen varios personajes con relaciones entrelazadas, pasados oscuros y motivos ocultos. La historia gira en torno al famoso tenista Nevile Strange (Oliver Jackson-Cohen), quien decide pasar su luna de miel con su nueva esposa Kay (Mimi Keene) ¡y con su exesposa Audrey (Ella Lily Hyland)! ¿Qué podría salir mal?

La presencia de estos tres personajes en la casa de la tía de Nevile, Lady Tressilian (una imponente Anjelica Huston), desata una tormenta emocional y social. A esto se suman invitados inesperados, un asesinato (por supuesto) y la llegada del atormentado inspector Leach (Matthew Rhys), quien lidia con los traumas de la Primera Guerra Mundial mientras intenta resolver un crimen en medio de un grupo donde todos tienen algo que esconder.

El gran acierto de esta miniserie está en su ritmo contenido pero siempre tenso, el diseño de producción exquisito, y sobre todo, en las actuaciones. Huston, incluso desde una cama, domina la pantalla con una presencia magnética; Keene y Hyland aportan el dramatismo necesario al triángulo amoroso; y Farthing, como el perturbado primo Thomas, ofrece una de las actuaciones más intensas de la serie.

Adaptada por Rachel Bennette y dirigida por Sam Yates, Towards Zero es fiel al espíritu de Christie pero introduce temas contemporáneos como el trauma, la celebridad y el clasismo. La serie no se limita al típico “crimen y castigo”, sino que explora las heridas emocionales que provocan estas tragedias, el peso del pasado y la fragilidad de las apariencias.

Con solo tres episodios, esta producción logra lo que muchas series extensas no pueden: envolverte por completo en su atmósfera, darte personajes complejos y ofrecerte un cierre satisfactorio. No necesitas más capítulos cuando el misterio está tan bien construido y ejecutado.

El encanto de Agatha Christie

El género de misterio siempre ha tenido un lugar privilegiado en el gusto del público y si de maestros del misterio hablamos, Agatha Christie es sin duda la reina indiscutible. Autora de más de 80 novelas, sus obras han vendido más de dos mil millones de copias y han sido traducidas a más de 100 idiomas. Creó personajes inolvidables como Hércules Poirot y Miss Marple, y convirtió el crimen en una forma elevada de literatura.

Ahora, uno de sus relatos menos conocidos pero igualmente intrigantes ha cobrado nueva vida en una elegante y tensa miniserie británica que demuestra que el misterio clásico sigue más vigente que nunca.

La serie se puede ver gratis en BBC iPlayer y en algunos países en streaming en Apple TV y Amazon Prime Video .