Luar La L sugiere que rival de Berlanga tenía “algo raro” en el vendaje tras nocaut

El exponente urbano Luar La L acudió a sus redes sociales para defender y apoyar al boxeador Edgar Berlanga, quien fue derrotado por nocaut el pasado sábado a manos de Hamzah Sheeraz en el estadio Louis Armstrong, en Nueva York.

Fue a través de sus historias de Instagram que el intérprete de “Caile” y “Side Bitch” sugirió que el británico tenía “algo raro” en el vendaje de su mano izquierda.

En primer lugar, envió un mensaje de apoyo al púgil de raíces puertorriqueñas, aseverando que no es “como otros que solo están cuando les conviene”.

“Aquí estamos firmes en las buenas y malas... Lealtad incondicionalmente. Ustedes no saben nada de eso, ustedes están en las victorias y en las derrotas se desaparecen, y tiran la mala”, sentenció.

Asimismo, le recomendó a Berlanga no permitir que los comentarios negativos en las plataformas digitales lo destruyan.

“La mitad de la gente no saben lo que es coger un golpe y levantarse como siempre has hecho... Se lo que se siente que te dejen solo”, afirmó.

Además, compartió el análisis que hizo un creador de contenido en TikTok llamado @princefiorentino, quien también sospechó que Sheeraz tenía “algo raro” en el vendaje de su mano izquierda.

“¿Por qué nunca se quitó el vendaje izquierdo? ¿No se supones que sí? ¿Uno sí y uno no? Y no me digan que lo chequearon antes que Margarito lo chequearon antes y terminó teniendo un yeso en el vendaje... Pa´ mi eso está raro, juzguen ustedes", cuestionó Luar La L.

El cantante urbano acompañó sus declaraciones con un video del británico festejando su victoria con un mensaje que leía: “No puede ni mover la muñeca”.

Acto seguido, publicó una foto de Sheeraz en el ring preguntando lo siguiente: “Alguien que me explique por qué se ve así??? Ya yo abrí la puerta ahora chequeen cómo después de la pelea le intentan quitar el vendaje de la mano izquierda, y él se hace el loco y empieza a abrazar a una persona”.

Luego recordó que el británico tuvo una pelea reciente donde le brindaron un empate por el poder que tiene.

“No se veían así los vendaje... y se los quito en el ring”, sostuvo.

Posteriormente, invitó a los fanáticos a cuestionarle a Tito Trinidad y Miguel Cotto, dos leyendas del boxeo puertorriqueño, si ven algo raro en los vendajes de Sheeraz.

“Ellos mismos van a hacer que ustedes se tengan que callar la boca”, puntualizó.

Finalmente, comparó la pelea con la que Berlanga tuvo en 2024 con Saúl “Canelo” Álvarez, detallando que el azteca no le pegaba tan fuerte como cuando Sheeraz lanzaba un izquierdazo.

“No es normal, estaba muy duro con esa izquierda y ya. Chequéate como sale a luz tarde o temprano. La Comisión de Boxeo lo dirá, no yo”, concluyó.

El pasado sábado, Berlanga cayó frente al británico a los 17 segundos del quinto round.

Ayer, domingo, rompió el silencio a través de sus plataformas digitales, donde admitió que fue una “derrota dura” y que se “sintió irreal”. Adicional, que no pondría excusas, asumiría la responsabilidad y recibirá las lecciones.

“Este camino está lejos de terminar. Tomaremos el tiempo para reflexionar, reajustar y volver con claridad, hambre y enfoque. ¡Regresaremos pronto!“, añadió.

Sheeraz se convirtió en el retador número uno al campeonato supermediano del Consejo Mundial de Boxeo(CMB) que actualmente ostenta “Canelo” Álvarez.