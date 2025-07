¿Cuánto sabes sobre Scarlett Johansson?

Scarlett Johansson nació el 22 de noviembre de 1984, y comenzó a actuar a una temprana edad.

Comenzó a mostrar interés en las artes escénicas desde una edad temprana, y a lo largo de su infancia y adolescencia recibió formación actoral en distintos centros de enseñanza. Hizo su debut cinematográfico en 1994 y consiguió su primer protagónico a los 11 años de edad.

Alcanzó la fama internacional por sus impresionantes actuaciones a inicios de los años 2000, antes de entrar en el Universo Cinematográfico de Marvel.

La actriz estadounidense, de origen danés, también se ha desempeñado de manera eventual como cantante, productora, modelo y empresaria.

Pon a prueba tus conocimientos sobre su vida y su trayectoria.

1. ¿En qué ciudad nació Scarlett Johansoon?

a) Copenhague

b) Nueva York

c) Seattle

2. Nombre de la película con la que debutó en el cine en 1994:

a) West

b) If Lucy Fell

c) North

Scarlett Johansson. La actriz es conocida por sus actuaciones nominadas al Óscar en ‘Marriage Story’ y ‘JoJo Rabbit’, y por su papel recurrente como la Viuda Negra de Marvel. Foto: Wikipedia.

3. Su primer protagónico, en 1996, fue en esta película:

a) Manny & Lo

b) Just Cause

c) Fall

4. ¿Cuál es el segundo nombre de Scarlett?

a) Astrid

b) Gertrude

c) Ingrid

5. Película que protagonizó en 1998 con Robert Redford:

a) The Horse Whisperer

b) My Brother the Pig

c) The Man Who Wasn’t There

6. Película dirigida por Woody Allen que Scarlett Johansson protagonizó en 2005

a) In Good Company

b) Match Point

c) La Isla

7. En 2008, coprotagonizó esta película con Penelope Cruz y Javier Bardem:

a) The Other Bleyn Girl

b) Vicky Cristina Barcelona

c) The Spirit

8. Su primera participación en una película del Universo de Marvel fue en:

a) Iron Man (2010)

b) The Avengers (2012)

c) Captain America (2014)

9. ¿En qué año tuvo su propia película, ‘Black Widow’?

a) 2019

b) 2020

c) 2021

10. ¿Qué religión profesa?

a) Catolicismo

b) Budismo

c) Judaísmo

11. ¿Cuántas veces ha sido nominada al premio Oscar?

a) 1

b) 2

c) 3

12. Scarlett Johansson está casada con:

a) Colin Jost

b) Romain Dauriac

c) Ryan Reynolds

Respuestas:

1 b / 2 c / 3 a / 4 c / 5 a / 6 b / 7 b / 8 a / 9 c / 10 c / 11 b / 12 a

Aciertos:

1-4 Principiante: Te falta mucho para que te consideres fan de Scarlett Johansoon.

5-8 Intermedio: Buen trabajo. ¿Cuál es tu película favorita de Scarlett Johansson?

9-12 Avanzado: ¡Felicidades! Sabes mucho acerca de esta estrella que seguirá brillando en Hollywood por mucho tiempo.