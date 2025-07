Charlie Zaa fue defendido por reconocida figura en Estados Unidos; tras ser vinculado con las AUC

‘Ódiame’, ‘Bajo la tormenta’, ‘Flor sin retoño’, ‘De cigarro en cigarro’ y ‘Te odio y te quiero’, son algunas de las canciones por los que Charlie Zaa es reconocido en la industria musical, artista que actualmente vive uno de los momentos más duros de su vida luego de que la Fiscalía lo señalara presuntamente de tener vínculos con integrantes de El Bloque Tolima, de las Autodefensas Unidas de Colombia. Tras esta situación, uno de sus grandes amigos, Hernán Orjuela, decidió hacer uso de sus redes para salir en su defensa.

Semanas atrás el máximo ente investigador del Estado solicitó medidas cautelares hacia varios bienes de Zaa ubicadas en Ibagué y el municipio de Girardot, que en patrimonio significan unos $25.000 millones de pesos, dentro de ellos una discoteca llamada Kapachos, de la cual se señala le entregaban cuentas a Daniel Goyeneche, alias Daniel todo esto por mediación de uno de los primos de Zaaa. Un Centro Comercial y otro centro de entretenimiento nocturno llamados Oasis, también están en medio de esta investigación.

Estas acciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación llevaron a Zaa a conceder varias entrevistas en medios de comunicación, dentro de ellas una a Blu Radio, en la que defenció su nombre expresando: “Yo nunca he tenido amistades con grupos al margen de la ley. Nunca he cantado para guerrilleros ni paramilitares. Mi identidad es una sola desde antes de tener dinero y lo que Dios me dio. (...) Si tienen algún tipo de prueba yo les permito que me pregunten eso y que me metan en esa ecuación. Mi identidad es una sola desde que estuve en la plaza de mercado, desde que pescaba a la orilla del río”,

Hernán Orjuela le mandó voz de aliento a Charlie Zaa desde los Estados Unidos

Son muchos los ‘parceros’ de Charlie que también han salido a defenderlo por distintas mediaciones como las redes sociales; uno de ellos Hernán Orjuela, quien por medio de su TikTok y desde los Estados Unidos, le pidió a sus fans extender un mensaje de conciencia para que no se juzgue a Zaa sin que la justicia dé su veredicto.

“Vengo a hablar de ese artista que nos ha regalado momentos y recuerdos inolvidables con su talento. Hoy está atravesando un momento muy complicado y muy difícil, una situación que como amigo quiero decir algo que no deberíamos olvidar: que uno no es culpable hasta que se demuestre lo contrario”, afirmó Orjuela.

“No podemos olvidar que la presunción de inocencia es un derecho de todos. (...) Él merece respeto, merece la verdad, merece que escuchemos siempre su versión, porque detrás de todo esto hay un ser humano, hay una familia, unos hijos y amigos. (...) Toda mi solidaridad a mis amigos y familia de Charlie. (...) Fuerza, Charlie, acá estamos contigo, confiamos en la justicia colombiana y esperamos que este mensaje llegue a más corazones. Más empatía y más humanidad es lo que necesitamos hoy todos los seres en este planeta”, añadió.